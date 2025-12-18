藍調時光殺青 周渝民、張鈞甯曝甘苦

《藍調時光》殺青，周渝民、張鈞甯曝甘苦。

記者戴淑芳∕台北報導

華語版《藍調時光》劇組耗時4個月，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地，日前殺青，總製作人柴智屏笑談最大難度在於像「帶著11個小孩上山下海」，極具挑戰。

《我們的藍調時光》由總製作人柴智屏領軍，導演林子平執導，集結周渝民、張鈞甯、王柏傑、安心亞、鍾欣凌、蘇見信、陸弈靜、鄭人碩、郭泓志、邱以太、詹子萱等豪華卡司。

擔綱主演之一的周渝民提到，這次經驗最特別的便是所有演員都很不容易湊在一起，且「每位演員的戲份都很平均，每條故事線都很重要。」他想謝謝所有人，更要謝謝自己，「我覺得有一些堅持不是每個人都可以做到，我很慶幸我有堅持我想堅持的。」

張鈞甯在劇裡飾演患有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她除演員身分，還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她開始覺得累。