《藍調時光》殺青！周渝民認「不容易」 張鈞甯累到瘦靠奇招增肥

《我們的藍調時光》導演林子平（左起）、張鈞甯、柴智屏、周渝民殺青時開心合照。（米神國際提供）

由總製作人柴智屏領軍，集結周渝民、張鈞甯、王柏傑、安心亞、鍾欣凌、蘇見信、陸弈靜、鄭人碩、郭泓志、邱以太、詹子萱等豪華卡司的華語版《我們的藍調時光》，日前順利殺青。該劇耗時4個月共120天拍攝，足跡遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地，柴智屏回憶拍攝過程，坦言最大難度在於在於演員與場景的調度，因主角與場景眾多，笑稱像「帶著11個小孩上山下海」，極具挑戰。

柴智屏表示，「一般戲劇主角通常是2到4個，但我們這組人太多了。」她妙喻：「想像如果你有11個小孩，要把心力平均放在每個小孩身上，心有多累。」場景不僅遍及澎湖、台北、嘉義、宜蘭等地，還得上山下海，龐大的協調工作極為艱鉅。不過她也欣慰表示，演員們表現專業，完全融入角色，讓團隊合作就像一家人一樣開心融洽。當戲殺青時，她還開心到把陸弈靜、張鈞甯抱起來轉圈圈。

廣告 廣告

鍾欣凌（左起）、信、柴智屏、導演林子平在《我們的藍調時光》殺青時合照留念。（米神國際提供）

周渝民提到，這次經驗最特別的便是所有演員都很不容易湊在一起，且「每位演員的戲份都很平均，每條故事線都很重要。」他感謝所有優秀的資深演員和新生代演員齊聚一堂，願意付出時間與心力，共同創造出超越劇本的精彩表演，因此他想謝謝所有人，更要謝謝自己，「我覺得有一些堅持不是每個人都可以做到，我很慶幸我有堅持我想堅持的。」

張鈞甯劇中飾演有憂鬱症的媽媽，心情一直很blue，是她拍過哭戲最多的一部，戲外她除演員身分，還斜槓經紀人、戲劇監製等，過去從不喊累的她開始覺得有點累，11月底還連續5天搭飛機趕行程，讓她自嘲「感覺自己像空姊，不是演員」，她還累瘦到體重剩46公斤，上鏡被嫌太瘦，只好睡前喝水來水腫增胖。

周渝民（右）與陸弈靜在《我們的藍調時光》合作愉快。（米神國際提供）

王柏傑這次在劇組有不一樣的體驗，殺青之際他表示心情有點複雜：「多謝劇組的照顧，尤其在澎湖拍攝時都住在一起，每天單純上下班，認識了很多澎湖的朋友，大家的感情在這4個月變得像一家人一樣，絕對有依依不捨的感覺。」他在現場有空也會幫大家拍花絮，被封「宣傳花絮組總監」。安心亞收獲很多，交了很多朋友，她念念不忘澎湖的帶殼烤牡蠣，「我天天點外賣，超鮮甜，大家去澎湖一定要吃。」

鍾欣凌也喜歡澎湖，喜歡到她想要買房子在澎湖養老，「我好喜歡戲裡的海邊小屋，我坐在裡面往外看是一望無際的海，那個場景殺青時，我還去海邊看了一下，這就是我喜歡的生活。」澎湖也是信接拍的原因之一，因為他很喜歡陽光，殺青時他也提到，「拍戲會上癮，大家風吹日曬雨淋，開始回想時感情就出來，這就是拍戲迷人的地方。」

《我們的藍調時光》最後殺青的周渝民（前排左起）、張鈞甯、陸弈靜、鍾欣凌、總製作人柴智屏、導演林子平、信與工作人員合照留念。（米神國際提供）

《藍調時光》也是前職棒球星郭泓志第一部電視影集，他特別感謝鄭人碩、周渝民、鍾欣凌的照顧，讓他可以很快融入角色中。鄭人碩戲中跟郭泓志是歡喜冤家，戲裡戲外都建立不錯默契，殺青覺得很不捨。劇中郭泓志、鄭人碩是單親爸爸，飾演兩人小孩的邱以太、詹子萱覺得拍戲時間過很快，詹子萱殺青後想去染頭髮，邱以太要去打籃球，之前怕受傷影響拍戲，他已整整4個月沒碰球了。

更多中時新聞網報導

楊祐寧承父遺志開餐廳 楊謹華送海報相挺

林光寧病逝 女婿蕭敬騰忍悲工作

YOUNG POSSE炒年糕 甜喊年年黏黏粉絲