藍論述能力不足吃大虧 學者提「三位一體」解方：有5大效益

《美麗島電子報》日前公布最新「1月國政民調」，其中國民黨的反感度高達近5成，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，會有這種狀況，藍軍論述能力不足是原因之一。因此，鈕則勳建議藍營，應該以智庫、黨中央、立院黨團「三位一體」，進行對基層的「草根論述」，他並列出此種策略的五大效益。

鈕則勳昨（3）日在臉書發文分析，民調中國民黨反感度近5成，好感度34.4%也落後民進黨近10%的原因之一，是針對綠營攻勢及對川普關稅降至15%的反制操作力道不夠，即便有訴求台積電優勢可能流失的主軸，但鋪陳的強度、深度、廣度皆不夠，是以落入綠營設定的戰場中，多只能被動因應。

到了今天，鈕則勳再度發文表示，有一招對於藍軍強化論述或許有幫助，且能彌補論述不足的弱點，就是藍軍應該以智庫、黨中央、立院黨團「三位一體」，來進行對基層的「草根論述」，可以由黨中央、智庫或黨團分工協調草根論述的責任區塊，分別或整合舉辦黨公職下鄉宣講。特別可以結合現今要參選議員的新人，讓他們在論壇上也有開講的機會，給予表現舞台。

鈕則勳認為，這樣的操作在策略上至少能夠有五大效益，首先，可聚焦藍軍對等關稅的潛在風險、為何要強化兩岸互動、關注民生議題的三大主軸進行基層宣講、強化論述，讓基層明確知道藍軍立場，也能進一步了解為何藍軍在立法院或政策態度上有所為有所不為。再來，草根論述回到基層直接向選民訴求，也可和藍軍大咖及政治人物的社群與傳統媒體平台發聲，進行分進合擊、上下串連，擴大宣傳層面，讓論點深入地方。

第三，給要參選縣市議員的新人有表現舞台，讓他們針對設定議題的主軸去進行論述上的發揮，使新人除了在菜市場拜票或者是里民活動接送車的傳統行程外，亦能對藍軍議題主軸深刻了解並強化論述能力，同時建構自己更清晰的形象。第四，黨中央可以把新人參與草根論壇、在論壇上的表現，或論點獲得媒體報導的情況，在初選或提名過程中作為參考或加權依據，如此一來，更能強化基層新人的戰力、論述能力與企圖心，也能夠幫藍營培養更優秀的新血。

最後，當這些主軸議題能夠在基層發酵，就有機會破解綠軍執政在論述的主場優勢，並建構「從地方包圍中央」對藍軍有利的論述氛圍，屆時要破解綠軍的「抗中牌」、「鬥爭牌」等政治操作，或也就近在咫尺了。

