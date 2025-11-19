藍諷高市早苗像「車力巨人」！綠委怒批人身攻擊：為了附和馬英九洪秀柱

記者楊士誼／台北報導

日本首相高市早苗遭藍營嘲諷像「車力巨人」，陳培瑜直言如人身攻擊，說出這種話就是為了附和馬英九跟洪秀柱，黎子渝應該收回其言論並道歉。（圖／翻攝自高市早苗IG）

曾任模特兒的國民黨中央委員黎子渝，日前在網上發文嘲諷日本內閣總理大臣高市早苗，像動漫《進擊的巨人》「車力巨人」角色，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（19）日抨擊，其性別意識落後且狹隘，也非常不禮貌。民進黨團書記長陳培瑜也批評，這可說是人身攻擊，說出這種話就是為了附和馬英九跟洪秀柱，黎子渝應該收回其言論並道歉。

鍾佳濱則回應，這種不入水準的言論彰顯發言者落後且狹隘的性別意識，也完全不尊重普世人權價值，在社會上對於他人的人格或外貿評論都非常不禮貌也不應該。該發文者更被挖出是洪秀柱的乾女兒，鍾佳濱直言，什麼樣的家庭教育培養出什麼樣的道德水準。

廣告 廣告

陳培瑜指出，任何人針對他人的外表或是身體樣貌評論非常不恰當，甚至可說是人身攻擊。她強調，政治人物應謹言慎行，尤其對台灣友好的國家的首相批評非常不恰當，黎子渝應該收回其言論並道歉。陳培瑜也表示，可以想像為何會說出這種話，主要就是為了附和洪秀柱跟馬英九的言論，馬英九跟洪秀柱稱「台灣人支持我們的言論」，但身為台灣人，「我一點也不支持」。

陳培瑜表示，台灣人就要站在捍衛自身主體性跟台灣主權的角度為台灣發聲，而非一昧親共、舔共，當中共在台灣的分公司，「你們這些人才應該要想一想說的這些話適不適當」

更多三立新聞網報導

馬英九、洪秀柱批評高市早苗！國台辦注意到了：和大陸同胞一道共創統一

中國駐日大使稱「台灣人都反對高市早苗」 日網灌爆：台灣和日本是朋友

女模譏高市長相如「車力巨人」 遭起底「藍黨代表」還是洪秀柱乾女兒

館長爭議狂燒！黃國昌「不便評論」 吳思瑤嗆想切割：正義永遠在轉彎

