藍譏兩岸條例龜縮 林宜瑾：沒成案何來撤案

▲藍營譏諷修改《兩岸人民關係條例》龜縮，林宜瑾反嗆沒有成案何來撤案。（圖／翻攝自林宜瑾臉書）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委林宜瑾擬提案修改《兩岸人民關係條例》，欲將兩岸關係改為「台灣與中國關係」，並刪除條文中「國家統一」的字眼，對此藍委羅智強稱今（5）日稱林宜瑾已撤案，國民黨則譏諷稱「龜縮」。林宜瑾稍早反嗆，沒有成案何來撤案？更透露還有同仁要連署，強調「既然要修就要完整修，尚需時間」。

林宜瑾反嗆國民黨，沒有成案何來撤案？並說明目前最新進度，首先還有同仁要連署；其次是此案牽涉範圍廣，許多條文須跟著變動，既要修就要完整修，尚需時間。

最後林宜瑾表示，議事處對提案作出許多修正建議。

