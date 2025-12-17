藍議員傳介入初選挺陳亭妃 謝龍介籲遵守倫理否則「支持者看不起國民黨」

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

民進黨台南市長選舉初選廝殺激烈，支持度較高的綠委陳亭妃也開始受到各種質疑挑戰，包括議長選舉曾經跑票，與非民進黨合作，甚至被指還接受國民黨議員蔡育輝的結盟支持，讓藍營介入初選。兼任國民黨台南市黨部主委的國民黨立委謝龍介今（17）日表示，他呼籲不要介入他黨初選，若真涉及私人利益，不排除介入調查，希望遵守倫理，否則藍營支持者會看不起國民黨。

國民黨立委謝龍介。（圖／謝龍介臉書）

《鏡週刊》報導指，蔡育輝因曾託陳亭妃協調租下奇美醫院南側臺糖土地，作為家族經營私人停車場，因而形成利益共生結構而與陳亭妃結盟，讓民進黨內批評初選遭藍營介入，也批陳亭妃缺乏政黨分際。

兼任國民黨台南市黨部主委謝龍介對此表示，他也不斷呼籲不要介入他黨初選，政黨政治本來就不該介入他黨，如果真涉及私人利益，他不排除介入調查，希望黨內政治人物遵守倫理，否則藍營支持者會看不起國民黨，千萬不要介入民進黨初選，不要讓人見縫插針。

陳亭妃也被傳出安南區郭姓後援會長，過去在多個LINE群組發文替國民黨總統候選人侯友宜拉票，被基層解讀「陳亭妃總統好像挺國民黨」。

謝龍介則說，這是民進黨內部紛擾、派系不合，賴清德2024支持度不高才會引發懷疑。

