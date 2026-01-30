藍議員初選新人最多加權100％ 滿志剛無加權喊用信任拚支持

台北市松山信義區市議員參選人滿志剛強調，沒有加權，自己就用雙腳補、時間換。（圖／翻攝自滿志剛臉書）

國民黨中常會28日通過「中國國民黨115年直轄市議員選舉候選人提名特別辦法」，延續過去「N+1」制度，確保新人參選空間，根據辦法規定，35歲以下、首次參選的青年，最高可獲得100％民調加權。對此，在台北市松山信義區第二次參選的滿志剛今（30）表示，自己沒有加權，沒有一通電話變兩通的優勢，那就只能實打實地拚出兩通電話支持。

「這一次的國民黨議員初選，我沒有任何加權。」滿志剛指出，根據這次初選辦法，35歲以下可以加權70％，35到40歲可以加權50％，新人（該選區第一次參選）還可以再加30％。但自己因為在同一選區參第二次參加初選，不算新人，所以沒有加權，一分都沒有。

滿志剛表示，制度如此，自己尊重，也接受。只是心裡難免會想，一通被加權放大的電話，真的等於兩到三通來自真實支持的電話嗎？不同政黨，有不同的制度。民進黨是現任與新人一起初選，新人的加權上限是20％，而且只要參加過任何一場公職大選，不論選區，就不算新人。

滿志剛提到，國民黨保障現任優先提名，只有新人彼此競爭，但新人初選，卻可以被加權到100％。也就是說，制度可以決定聲音被放大多少，卻未必能保證，被放大的音量在年底大選時依然存在，2022年的初選就真實發生過靠加權勝出的，卻在大選中落敗。

「我別無選擇，只能走這條比較辛苦，但也比較踏實的路。」滿志剛強調，沒有加權，就用雙腳補；沒有放大，就用時間換；沒有捷徑，就一次一次，走進地方、走進人群。自己相信，真正能帶到年底投票箱裡的，不是制度給的加權，而是一次次握手、一次次傾聽，一點一滴累積起來的信任。

最後，滿志剛表示，自己沒有加權，沒有一通電話變兩通的優勢，那就只能實打實地拚出兩通電話支持，松山信義的朋友們，真實而堅定的支持，是自己唯一的加權。

