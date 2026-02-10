藍議員參選人搶先掛看板 李四川：輝達明日簽約完會告知決定

輝達總部「星艦3.0」基地即將落腳北士科，台北市政府與輝達的簽約進度已相當順利。台北市副市長李四川今（10日）出席北市府市政會議前受訪，針對外界關注的參選新北市長時程，首度正面鬆口表示，倘若明日與輝達完成合約簽訂，「我做所有的決定，都會跟大家報告」。

外界高度關注李四川何時宣布參選新北市長選舉。（資料照／中天新聞）

北市府已完成T17、T18基地地上權的權利金審查程序，預計明日可順利簽約。李四川表示，週五下班時已將合約送往美國輝達，目前進度相當順利，明天應該可以完成簽約。根據相關新聞報導，北市政府與輝達議價金額達新臺幣122億元。

關於今年過年計畫，李四川說明，依往例他大概都會回南部，也許會回小琉球，過年完了之後才會回來。當媒體追問今日是否為李四川在北市府最後一場市政會議時，他回應表示，要等明天與輝達合約簽訂完成後，才會對外公布相關決定。

國民黨新北市議員擬參選人何元楷日前已在汐止掛上與李四川的聯合看板，搶先造勢。當被問及是否知情此事，李四川表示不曉得相關情況，但強調這段期間從所有民調數據可以得知，新北市民對他的支持，他非常感謝。李四川再度強調，輝達簽約完成後，會告訴大家他的決定。

針對日前出席板橋里長聯誼會時與新北市長侯友宜交談的內容，李四川說明，板橋里長聯誼會每年主席林榮彩都會邀請他參加，他去年也有出席。李四川表示，當時與侯友宜就市政部分進行請教，並強調「侯市長的政績，值得我來學習」。

根據相關報導，新北市長選舉目前民進黨已徵召立委蘇巧慧參選，民眾黨則推出黨主席黃國昌，而國民黨人選仍未正式定案。李四川與新北市副市長劉和然將進行協調，但傳出協調卡關，引發藍營基層焦慮。新北市副市長侯友宜日前受訪時則表示，一切按照時間與節奏，「一步一步往前走」。

國民黨立委葉元之（左二）8日貼出新北市長侯友宜（右二）參與板橋區里長聯誼會主席林榮彩（右一）舉辦的餐敘，台北市副市長李四川（左三）也同桌。（翻攝自葉元之臉書）

