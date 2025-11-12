藍議員唱〈國父紀念歌〉 他痛批賴「天下為私」背棄民主

國父曾明示「國事如麻」，要「改革中華」，侯漢廷痛批賴清德(右)天下為私，背棄民主。（合成圖／示意圖／資料照）

今天(11月12日)是國父孫中山先生誕辰159週年。國民黨台北市議員游淑慧到國父紀念館致意，與藍營議員們唱起〈國父紀念歌〉，直呼如果不認同自己開國的歷史和先烈，那就是數典忘祖。新黨北市議員侯漢廷質疑綠營拿中華民國來抗中，天下為私，根本背棄民主。

游淑慧12日發文表示，今天是國父誕辰紀念日，下午在議會處理完新壽解約的提案後，王欣儀提議到旁邊的國父紀念館向國父致意，包括林杏兒、詹為元和她，大家馬上放下手邊的事走過去，雖然館內正在維修，但她們還是表達了心裡的敬意。

游淑慧提到，「我問他們…你們還記得〈國父紀念歌〉怎麼唱嗎？」大家就唱了起來，但果然各自記得的歌詞多寡和年紀是成正比。她強調，只要是中華民國國民，不管政黨色彩如何，如果不認同自己開國的歷史和先烈，那就是數典忘祖。游淑慧也PO出首段歌詞：「我們國父，首創革命，革命血如花。推翻了專制，建設了共和，產生了民主中華。民國新成，國事如麻，國父詳加計劃，重新改革中華！」

「今天是國父誕辰紀念日。我遵循的是孫中山先生的天下為公。」新黨台北市議員侯漢廷也發文質疑，如今賴清德將「中華民國」用來「對抗中國」，對美國近乎俯首稱臣，哪有一點當初革命志士振興中華的初心？

侯漢廷指出，如今的小學教科書，對國父建立中華民國的篇幅放在只有1/3頁「附錄」，還不如八田與一。振興中華、天下為公，就是讓人民過好日子。讓台灣人與大陸人都能富裕、強大、幸福。而不是天下為私，有疫苗優先給官員打；有萊豬官員先不吃；有天災要人民自己爬屋頂；不想給勞工放五天假、不想給退休警消福利、不想給軍人加薪、毀農田魚塘種光電...。

侯漢廷直言：去中國化，即無「中華」；背棄民主，又何來「民國」？

