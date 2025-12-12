藍議員喊話柯文哲「不要再來土城」！ 許甫反酸賴清德：團結十講惡評如潮

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民眾黨前主席柯文哲開啟土城十講，昨(11)日卻被國民黨新北市議員林金結稱幫分局長講話，喊話要柯文哲「不要再來我們土城了」引發熱議。對此，民眾黨副秘書長許甫沒正面回應，反而喊話總統賴清德應該把團結十講講完，總得有始有終，更酸賴清德影片的標題根本「廣告不實」。

林金結在節目上表示，「去去去去！去其他地方，不要再來我們土城，這已經跟它搞很久了，交通也好環境也好，已經搞了一年了，去其他地方啦，拜託不要再來我們這裡！這是我幫我們分局長講的一句話」，指出警力分布很吃緊，柯文哲在這邊辦活動會讓警力吃不消。同場來賓的民進黨議員卓冠廷也跟進酸+1。

廣告 廣告

許甫則發文反擊，「這樣的民進黨前發言人/議員素質，只能說歎為觀止」，表示有基礎邏輯與政治sense的應該不難理解，柯文哲取名土城十講是對標（嘲諷）賴清德的團結十講。惡評如潮最後只撐到四講講不下去躲起來，鬧出笑話廣為人知的才是卓冠廷的黨主席老闆賴清德。

許甫也喊話，作為前幕僚勇敢一點，卓冠廷應該勸老闆把團結十講怎麼樣都硬著頭皮講完，當個總統，至少做事總得有始有終。再者，團結十講這時重啟也可以跟土城十講直球對決，看看誰的論述比較讓人買單。至於講什麼公開拜託柯文哲，別再到土城開講了。「只能說冠廷兄，歡迎來到網路世界，請上網到處多看多學習。」

今(12)日則再發文貼出賴清德的影片，嗆「卓冠廷宇宙裡那個是偷學賴總統團結（10-6）講的土城十講。賴總統的團結（10-6）講裡面有打掉雜質；柯文哲的土城十講裡卻有和解善意，怎麼大家內容都不按標題走，廣告不實。」

原始連結







更多華視新聞報導

柯文哲案迎最終辯論 陳佩琪嗆賴清德：你底下為什麼都養這種人？

藍白合嘉義市破局？ 民眾黨確定徵召張啓楷參選

再嗆「賴清德案底也不少」 陳佩琪：搜一下搞不好也有清涼照、women夾

