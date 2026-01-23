藍議員憂遭民眾黨分票「國民黨無法過半」 蔣萬安：離選舉還有時間

記者陳思妤／台北報導

民眾黨擴大在雙北的議員提名席次，其中在台北市除了原本的4席外，又另外提名了台北市松山信義區許甫、台北市中正萬華區吳怡萱。對此，國民黨台北市議員秦慧珠憂心，恐會造成國民黨席次變少，沒辦法單獨過半，認為台北市長蔣萬安未來若要站台要謹慎。對此，蔣萬安今（23）日表示，離選舉還有一段時間，今天繼續走入基層，聆聽地方的聲音。

民眾黨在台北市原先已有4席議員，包括士林北投區黃瀞瑩、內湖南港區陳宥丞、中山大同區林珍羽、大安文山區張志豪，21日宣布第4波提名，又在北市提名許甫、吳怡萱參戰。藍營憂心，民眾黨擴大提名，恐影響到國民黨在北市的席次，秦慧珠就擔心，會造成國民黨在台北市議會沒有辦法單獨過半。

蔣萬安今天出席大安區115年度市長與里長有約活動，對於媒體問到，黨內議員擔心若是幫民眾黨議員站台，可能會造成藍營席次無法過半？蔣萬安重申，自己說過了，離選舉還有一段時間，他就是全心專注在推動市政上面，今天繼續走入基層與里長面對面交換意見，聆聽地方的聲音。

對於目前115年度中央政府總預算持續被封殺，蔣萬安也說，再次強調，現在行政、立法之間的僵局，行政院還是必須好好坐下來，理性和立法院溝通。

