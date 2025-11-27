藍議員憂雙城論壇是否卡關？ 蔣萬安：仍12月底舉行

台北上海雙城論壇預計於今年12月底舉行，國民黨北市議員李明賢憂心陸委會是否又會搞小動作「卡關」。台北市長蔣萬安表示，北市府目前規畫12月底舉行，但確定日期還在跟上海方確認，最後確定拍板市府一定會跟大家說明。（徐佑昇攝）

台北上海雙城論壇預計於今年12月底舉行，陸委會副主委梁文傑近日表示陸委會站在協助角度，目前看來成行沒有問題，但國民黨北市議員李明賢憂心，執政黨是否又會搞小動作「卡關」。台北市長蔣萬安表示，北市府目前規畫12月底舉行，但確定日期還在跟上海方確認，仍有一些包括行程和行政作業上的細節，最後確定拍板市府一定會跟大家說明。

李明賢27日於北市議會市政總質詢指出，雙城論壇即將於12月下旬舉行，梁文傑說站在協助角色，台北還要再送件申請，但他質疑，梁文傑話講得很漂亮，但是去年上海市台辦來台北市，共6人申請卻僅有3人通過，包含上海市台辦副主任李驍東沒辦法來，以及兩個事務人員都被拒絕，李明賢憂心，陸委會會不會又使小動作，讓雙城論壇無法如期登場？

蔣萬安回應，他當然不希望被取消，他還是期望維持了15年的雙城論壇可以持續舉辦下去，因為論壇就是城市之間的交流，都是討論市政的議題。前年他也是率隊到上海去，去年上海市副市長來，今年輪到北市府再去，今年是規畫12月底，他還是希望可以由他親自率隊前往，按照過去的慣例進行。

李明賢追問，論壇時間是否已確定？蔣萬安表示，大概落在12月底，確定的日期還在跟上海方確認，還有一些包括行程和行政作業上的細節，最後確定拍板一定會跟大家說明。

李明賢提醒，民進黨過去會做一些小動作，但梁文傑自己擔任北市議員時，也曾以公費隨同前台北市長柯文哲參加雙城論壇。他問如果公費抽籤出團，蔣會鼓勵議民進黨議員參加雙城論壇嗎？

蔣萬安說，民進黨也支持兩岸間的交流、健康永續的互動，他當然希望各黨派的議員也能站在這樣的立場，特別是針對城市間的交流、市政的議題能夠相互借鏡、彼此進步。

李明賢詢問，本次雙城論壇包含河川治理和職能技職培訓兩個MOU審查，中央會不會使出小動作？

北市副市長林奕華表示，水治理的部分已經沒問題，職能技職部分已經送出，會按照時程進行。

李明賢強調，賴清德總統之前曾說會邀請中國國家主席習近平喝珍奶、吃蝦仁飯，賴清德今年接受專訪仍強調台灣善意持續存在，不過他個人覺得，台灣民間善意存在，可是在執政的民進黨沒有太多善意。雙城論壇是兩岸交流唯一官方管道，執政黨是要「開綠燈」、「黃燈」，還是因為會讓萬安加分就「開紅燈」？蔣自己怎麼看目前民進黨兩岸政策？

蔣萬安表示，他一直強調，兩岸之間越困難越需要溝通交流，台北上海雙城論壇行之多年，已經有15年，是目前僅存少數兩岸官方交流管道，所以北市府非常珍惜，而且也很明確定位在城市間交流，包含本次的水治理、技職培訓，這些都無關乎任何政治敏感性議題，他希望秉持這樣的基調，也秉持對等尊嚴、善意互惠的原則，持續能夠維持兩岸之間的溝通交流。

蔣萬安強調，民眾當然會對於現在兩岸之間的緊張關係感到非常憂心，所以北市府在幾次的調查，台北市民絕大部分都是樂見雙城論壇能夠持續舉辦下去。

