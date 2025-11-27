藍議員指增加國防預算恐影響雙城論壇？蔣萬安「希望不會」：12月底舉辦

記者陳思妤／台北報導

總統賴清德宣布提高國防預算，推出歷史性的400億美元（約1.25兆新台幣）國防特別預算，以彰顯捍衛民主的決心。國民黨台北市議員柳采葳今（27）日問到台北市長蔣萬安，是否擔心會影響到雙城論壇？對此，蔣萬安表示，希望不會，就是聚焦市政交流，目前看起來是落在12月底舉辦。

蔣萬安今天赴北市議會接受市政總質詢，國民黨台北市議員李明賢、柳采葳質詢時都提到雙城論壇。蔣萬安表示，目前規劃12月底，朝向他親自率隊前往，依照過去慣例進行。

蔣萬安說明，現在市議會總質詢時間，過去也有慣例是在12月舉辦，但目前還在跟上海方確認行程和行政上的細節，拍板後一定會跟大家說明。

柳采葳也追問，過去是三天兩夜，有信心還是按照這樣的規模？蔣萬安表示，原則上希望依循過去慣例，但也要協調行政細節，彼此都能配合的時間，最重要是要能進行實質市政上的交流。柳采葳問，會不會因為之前的波折，或是陸委會小動作，變成兩天一夜精簡版？蔣萬安說，都有可能，時間長短不是特別重要，重要是有實質市政上的交流。

柳采葳又說，賴清德發布要增加軍購預算，這樣的發言有沒有可能影響雙城論壇？蔣萬安回應，「我希望不會，就是聚焦市政交流、市政議題」。

