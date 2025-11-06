藍議員提議鞭刑遏阻重罪 侯友宜吐露真心話
馬來西亞歌手黃明志被當地警方指控涉毒，可能被判監禁至少2年，並可處3至9下鞭刑。國民黨議員劉美芳6日總質詢表示，現行矯正教育及查緝機制難以有效遏止犯罪，是否可針對性侵、毒品等重大犯罪，研擬考量鞭刑的遏阻力。新北市長侯友宜說，若社會多數民意支持採取更嚴厲手段，立法部門即可在制度中予以設計與明定。
劉美芳表示，我國長期以來致力建立尊重人權與符合比例原則的刑事制度，但是監獄現在人滿為患，顯示矯正教育仍有進步空間。以「嚇阻力」來說，不少人認為新加坡社會秩序井然、再犯率低，與其採取極嚴苛的鞭刑制度有關。可針對性侵、毒品等重大犯罪，研擬考量鞭刑，增加犯罪嚇阻力。
劉美芳指出，我國監獄長期人滿為患，收容人使用的都是公家資源，甚至有部分受刑人「吃牢飯反而覺得輕鬆」。她感嘆，「這些極惡之人影響了別人的人權，卻要由國家派檢察官為他們辯護、保障他們的人權，這是非常諷刺的」。
侯友宜回應，犯罪防治方式多元，重點在於「國家民意趨向」，若社會多數民意支持採取更嚴厲手段，立法部門即可在制度中予以設計與明定。任何刑法制度的存在本身都具威嚇作用，無論是加重刑期或鞭刑，最終仍須符合各國民情與社會共識。
侯友宜強調「我還是主張，很多罪犯該從重量刑就從重量刑」。至於性侵、毒品等重大犯罪研擬考量鞭刑，如果大部分民眾都是接受的，那他也認為是可以進一步討論的。
