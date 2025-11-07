藍議員曾培雅稱讚黃偉哲財務大師 花100多億取得砲校價值400億土地

國民黨籍台南市議員曾培雅今（7）日在市政總質詢公開稱讚市長黃偉哲，強調市長在兩任內還了近 160億元債務，還花 100億元取得價值 400億砲校土地，讓舉債空間增至 1,000億元。盼能藉財源有餘裕之際，努力解決少子化、高齡化的困境，讓台南市成為幸福城市。 圖：曾培雅服務處提供

[Newtalk新聞] 國民黨籍台南市議員曾培雅今（7）日在市政總質詢公開稱讚台南市長黃偉哲，強調黃市長在二屆任期內償還近 160億元的債務，還花 100億元取得價值 400億砲校土地，讓舉債空間增加到 1,000億元。她希望黃市長能藉財源有餘裕之際，努力解決少子化、高齡化的國安困境，讓台南市成為幸福城市，也讓黃市長成為史上最有溫度的台南市長。

曾培雅表示，她要特別感謝黃偉哲市長，她爭取的一里一活動中心、夜間臨托設點等市政建設，黃市長都做到。而黃市長任內償還了 603億元債務中的 159億，讓市府成為財政穩健、債務健全的台前段班，更花 130多億元取得砲校近 42公頃的土地，價值約 400億元。並大讚黃市長是開源節流的財務大師，目前市府還有 1,000億元以上的舉債空間，她建議，在財務穩健的狀況下，增加社會福利、少子化和教育議題的舉債空間。

廣告 廣告

曾培雅說，台南市一年出生數已跌破1萬人，產婦孕期平均 12次產檢，台南市目前對於孕婦產檢車費補助零補助，因應少子化，她希望爭取台南市好孕專車，每人能補助 5,000元，也希望能推動到宅坐月子全面性補助，展現城市對於少子化的重視，打造母嬰友善幸福城市。此外，也別忘了台南市已成為超高齡城市，65歲以上人口將突破 20%，推動計程車乘車費用補助刻不容緩，希望黃市長面對少子化、高齡化，應推動有感福利政策，成為史上留名，最有溫度的台南市長。

曾培雅同時指出，台南市教育局去年起持續推動學生生活問卷調查，問孩子有沒有人觸摸他？為了保護孩子，這項政策應更務實，因為涉及性平。有家長陳情，她的兩個孩子分別就讀小學二、四年級，一起洗澡時，弟弟摸了哥哥的生殖器，第二天，哥哥在學校生活問卷調查如實敘述，導師看到立刻通報輔導室，再輾轉通報社會局，社工就直接到小朋友的家，家長非常惶恐，兄弟間的嬉鬧，怎會成為社會局通報事件？孩子是否會留下不好紀錄？

教育局長鄭新輝答詢時表示，會加強霸凌與性平事件的處理流程，沒有成案就不會留下紀錄。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

臺南市全力部署「一里一台發電機」 強化防災韌性守護市民安全

妃妃姐姐太空探索萌樂園首登場 陳亭妃：打造親子友善城市