藍議員涉貪1455萬全認罪 二審獲緩刑5年



國民黨籍高雄市議員黃紹庭2024年遭檢舉涉詐領助理費，並在檢調收網前夕率先搭機飛往廈門，神隱30小時後才露面，返台後遭收押。而一審期間，黃紹庭坦承犯行，並繳回犯罪所得1455萬元，法院判他2年徒刑、緩刑5年，褫奪公權3年，繳交公庫150萬元；而二審今天（27日）宣判，法官維持一審判決。

高院高雄分院今天上午宣判，黃紹庭的刑度不變、仍維持緩刑，但緩刑條件變高，原本支付國庫150萬元增加為200萬元；而褫奪公權3年的部分恐會影響他參選、更可能會影響現任的資格，高雄市議會表示需收到判決書、確認後續是否上訴後，才能進行相關作業。

對於二審維持判決但緩刑條件提高，黃紹庭僅表示尊重司法。

