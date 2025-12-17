藍議員爆介入綠營台南初選 謝龍介：不排除介入調查

國民黨立委謝龍介。 圖：張良一/攝（資料照）

[Newtalk新聞] 民進黨內台南市長初選激烈，今（17日）有週刊報導指，民進黨立委陳亭妃與國民黨議員蔡育輝合作，企圖操弄綠營初選。對此，國民黨立委、國民黨台南市黨部主委謝龍介今（17日）回應， 政黨政治本來就不該介入他黨，如果真有涉及私人利益，他不排除介入調查。

《鏡週》報導引述爆料人說法，指綠營台南市長初選活動開跑後，蔡育輝就不斷幫陳亭妃，不僅經常與陳亭妃同台，向民眾力薦，甚至在地方活動時，設立二人的聯合攤位，擺放彼此看板，絲毫不避諱。

謝龍介則表示，基於政黨政治倫理，國民黨不應介入其它政黨的初選機制，他也不斷對黨內呼籲，不要介入他黨的初選，如果真如週刊報導所言，相關行為牽涉到「私人利益」，國民黨台南市黨部不排除介入調查，希望所有從政黨員遵守分寸與倫理，否則藍營支持者會看不起國民黨，千萬不要介入民進黨初選，不要讓人見縫插針。

另就綠營在台南傳出派系分裂，讓地方上出現藍綠合作的情況。謝龍介表示，地方上關於派系合流的傳聞由來已久，這證實民進黨內部的兩大派系早已貌合神離；而總統賴清德在2024大選僅獲得40％選票，本命區的台南也出現大幅衰退，顯示有特定派系在關鍵時刻沒有支持賴清德，這在本質上就是一種背叛，但這種派系間的背叛，選民自有自主性的制裁，國民黨不會介入民進黨的事務。

