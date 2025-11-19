藍議員爆料「高雄市選手對岸參賽」運發局回應了：俱樂部名義舉辦邀請賽

記者洪正達／高雄報導

針對市議員陳麗娜指控，運發局表示該賽事由俱樂部形式邀請，但仍會向教練及選手了解是否有損及國家主權。（圖／陳麗娜提供）

高雄市議員陳麗娜19日在議會總質詢時指出，多名高雄選手近年持續赴中國參加「中華人民共和國全國輪滑錦標賽」及「全國運動會」等全國性比賽，甚至有人已取得中國居住證、繳納社會保險，且在比賽中穿著中國地方代表隊制服，恐已違反中央明訂「我國體育人士不得參與陸方全國性體育活動」相關規範，對此，運發局指出，該賽事為俱樂部形式邀請賽，若選手及教練出現損及國家主權情形，將依法處置。

陳麗娜表示，高雄在去年的全民運動會表現亮眼，包括男子與女子滑輪溜冰曲棍球等項目共奪下三面金牌，顯示本市培育運動選手相當有成。市府為留才更曾加碼獎金，希望避免外縣市挖角。然而現階段問題已非台灣內部挖角，而是選手直接被對岸吸收。部分選手一邊領取國光獎章與全民運獎金，一邊赴陸代表中國地方隊參賽，已造成國籍定位嚴重混淆，也衝擊國家形象。

她也指出，至少有兩名高雄的 A、C 級教練長期帶隊赴陸，有人甚至擔任中國隊總教練，疑似涉及替對岸「引介球員、裁判、教練」等不當行為。陳麗娜質疑：「如果這些選手日後站上奧運舞台，他們究竟要代表誰？高雄能容許選手同時站在兩邊嗎？」

對此，運發局表示，向帶隊的歐教練瞭解後，該賽事是以俱樂部名義參加邀請賽，並非對岸的全國運動會。參加者持有臺灣居民來往台胞證即可參賽，非所稱持有大陸居留證。

後續將靜待歐教練提供秩序冊查證參與者的資格是否需有居留證等，如有涉及違反中央規範或損及國家主權情形，運發局將依法處分並追回獎金。後續也會在最短時間內全面清查所有選手與教練身分資格、如有違反中央規範，將依法撤銷資格、停權、追回獎金，並通報運動部、陸委會及單項協會。

運發局強調，台灣選手代表台灣，這是基本價值，市府不會迴避，也不會縱放，將依法、透明處理，並向議會報告。

