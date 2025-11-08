論壇中心／綜合報導

大型跨國詐騙集團「太子集團」涉嫌在台洗錢，檢調持續追查中，不過卻有媒體爆出，太子集團的兩名核心中國籍幹部多次來台，是找國民黨前立委李德維、立委林思銘關說協助入境。林思銘緊急回應，「僅幫詢問流程，沒有關說」，這個說法讓藍綠在《頭家來開講》節目上唇槍舌戰，不過最後卻歪樓，意外揭露政治評論員張益贍有「明星臉」！

面對林思銘的說法，民進黨台中市議員周永鴻再追問「關心過幾次」、張益贍則問林思銘，「有無去過太子集團101的招待所」？國民黨新北市議員黃心華看不下去，幫林思銘緩頰時反酸綠議員是「被政治耽誤的演藝圈的工作者」，周永鴻則笑納這份「欣賞」，還喊話「有興趣的話，等等幫你簽名沒問題」！節目現場大歪樓，張益贍則自爆「我媽媽也說我很像洪榮宏，雖然歌聲不像洪榮宏」。

廣告 廣告

不過回歸正題，周永鴻也表示並沒有要扣林思銘帽子，只是希望他針對大家質疑的點說清楚。

原文出處：頭家講(影)／藍議員護航林思銘酸綠「可進軍演藝圈」！張益贍意外自爆有「明星臉」？

更多民視新聞報導

太子集團在台洗錢遭抄家！王瑞德質疑「1關鍵組織」有無涉入？

三局處長下台能緊急止血？盧秀燕親自鞠躬道歉！

2026新北市長戰 國民黨派李四川？綠議員指他用「這事」來造勢

