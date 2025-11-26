藍議員轟賴清德：總統變名嘴 危言聳聽害民心動盪

國民黨新北市議員陳偉杰。（議員陳偉杰提供）

賴清德總統近日在海外媒體投書，一方面提出提升國防預算至 GDP 5％ 的目標，另一方面卻點名「2027 年動武威脅」。此番言論引發在野黨強烈批評。國民黨新北市議員陳偉杰今（26）日批，三軍統帥的角色應是安定民心、穩定軍心，而非散播恐慌，直言總統的發言「輕率、危險又不負責」，更質疑其國防預算規畫「時序錯亂、邏輯荒謬」。

陳偉杰指出，「2027 年動武」的說法，從軍事分析家到節目名嘴都可能提出，但若出自三軍統帥之口，等同國家發出最高級警報，對內對外都造成巨大衝擊。他反問，如果情勢真如總統所言迫在眉睫，政府是否已啟動撤僑準備？外商是否正在撤資？金融市場是否面臨危機？

他直言，網路上已有民眾討論「是否該拋售房產」、「要不要把孩子送出國」、「車上要不要準備武器」、甚至「逃生包塞五星旗」等極端言論，反映總統的發言已在民間引發巨大恐慌，「這不是領導者該展現的姿態」。

陳偉杰強調，若社會一切如常、國際交流照舊，反倒讓國際社會質疑台灣政府對情勢的掌握能力，讓人民覺得總統的國安發言「貽笑大方」。他批評，賴清德不能一邊喊「後年危機」，一邊卻沒有任何配套措施，形同將國家安全議題當成政治工具。

對於賴清德宣布的國防預算提升計畫，陳偉杰更痛批其時序與邏輯嚴重矛盾。「總統口口聲聲說 2027 是緊迫危機，但提出的國防特別預算卻是8年後才到位。」他認為這種做法形同敷衍，根本是在玩弄國防議題，是「狼來了翻版」。

在財政面，陳偉杰質疑總統宣布國防支出拉高至 GDP 5％，卻不交代財源從何而來。這筆上兆元的國防預算，是要加稅？還是排擠教育、健保、長照？他強調，政府不能讓全民誤以為經費會從天而降，財政規劃必須公開透明。

最後，陳偉杰呼籲，賴清德政府應停止單邊的軍備競賽，也不應將台灣的安全寄託於特定外國勢力。他強調，兩岸穩定溝通才是維持台海和平的根本之道，總統應立刻收回危言聳聽的言論，「否則就是把國防當笑話，把台灣人民的未來置於險境」。

