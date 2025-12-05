藍議員送選舉吉祥物祝賀 蔣萬安、李四川妙回 引眾人大笑

國民黨台北市議員汪志冰5日在市政總質詢送給市長蔣萬安、副市長李四川，菜頭、大蒜、粽子、蔥，祝福「穩操勝算」、「從從容容」、「好彩頭」、「包中」。（張珈瑄攝）

蔣萬安唸出「穩操勝算」後，巧妙接上「恭喜汪志冰議員」，引的議會官員哄堂大笑、股掌。（張珈瑄攝）

各黨積極備戰明年選戰，國民黨台北市議員汪志冰5日在市政總質詢中表示，市長蔣萬安接下來是毫無疑問要競選連任，「任重道遠」；副市長李四川有表達過一定會登記參選，「眾望所歸」，她僅代表台北市民準備吉祥物要送給2位，裡面有菜頭、大蒜、粽子、蔥，她也準備4副春聯送給蔣萬安和李四川，祝福蔣萬安、李四川，「穩操勝算」、「從從容容」、「好彩頭」、「包中」。

蔣萬安抽到的分別為，「穩操勝算」、「從從容容」。蔣萬安唸出「穩操勝算」後，巧妙接上「恭喜汪志冰議員」，引的議會官員哄堂大笑、鼓掌；而對於「從從容容」，蔣萬安則說，台北隊從從容容。

李四川抽到「好彩頭」、「包中」，他直接唸「汪志冰好彩頭」、「汪志冰議員包中」，再度引發全場大笑，汪志冰笑回，她是拿這些來送給蔣萬安、李四川，請不要一直轉嫁在她頭上，雖然她當場也收下了。

