藍議員陳家平退出嘉義市長初選 張啓楷：加速藍白合速度

2026嘉義市長選舉，民眾黨徵召黨籍立委張啓楷參選，並有意啟動「藍白合」共推一人角逐，有意投入國民黨初選的市議員陳家平宣布退出初選；張啓楷今（5日）回應，稍早已聯絡陳家平，感謝對方成全藍白合大局，跨出很重要的一大步，也會加速藍白整合的速度。

張啓楷上週末找來創黨主席柯文哲到嘉義市跑行程，柯宣布要在嘉義long stay，還擔任張啓楷的競選總幹事，為嘉義市長選情增添不少話題。

陳家平今表示退出嘉義市長初選，他說，嘉義市是國民黨執政的縣市，看到柯文哲都已南下輔選，國民黨的動作應該要加速，希望藉由退選產生激將作用，加速藍白整合出合適人選。

張啓楷下午透過影片回應，陳家平是很優質、認真的議員，每次活動幾乎都可以看到他。他稍早已與陳家平聯絡，謝謝對方成全藍白合大局，為藍白合跨出很重要的一大步，這也會加速藍白整合的速度，期待整合之後，可以一起並肩作戰，贏得最後的勝利。

張啓楷指出，柯文哲已擔任他的競選總幹事，過去兩天在嘉義非常密集造勢，獲得很大的迴響，下週日、再隔週六、日，柯也都還會到嘉義輔選，另3月17日將成立東區競選服務處，並舉行「向嘉義鄉親報告」，當天除了柯文哲，還有黨主席黃國昌、黨籍立委陳昭姿、林國成等人都會到現場與會及助講。

張啓楷強調，現在是兄弟登山、各自努力，在陳家平今天的重要宣示後，民眾黨跟國民黨整合的速度可以加快，儘速推出藍白共同最強的候選人。

