藍議長示警！鄭麗君被點名戰北市蔣：專注市政

鄭麗君被點名戰北市？蔣萬安回應了（圖／東森新聞）





年底就要進行九合一選舉，國民黨台北市黨部主委戴錫欽，示警台北市長蔣萬安，台美關稅底定後，民進黨有可能徵召行政院副院長鄭麗君、行政院長卓榮泰，參選台北市長，因此蔣萬安要小心謹慎。對此，蔣萬安老話一句，現階段專心市政。

台北市長蔣萬安，再對政府提出呼籲，因為台美關稅談判，調降至15％且不疊加，但對於還沒有放榜的農、漁業來說，政府對農產品，沒有詳加說明如同蓋牌，台北市長蔣萬安：「民眾有知道的權利，因為這攸關每一位勞工朋友的生計，現在歷經一年的談判之後，希望中央政府能夠完整清楚的向國人來做一個說明。」

只不過隨著關稅談判結果出爐，國民黨台北市黨部主委戴錫欽認為，民進黨徵召行政院副院長鄭麗君或行政院長卓榮泰，參選台北市長可能性提升中，蔣萬安要小心謹慎面對，台北市長蔣萬安：「現在離選舉，還有很長一段時間，我們就是專注在施政，打破框架聚焦議題凝聚共識，持續推動台北市各項建設，讓台北不斷的進步，照顧好每一位市民朋友。」

蔣萬安要維持穩定執政，市政府的財源是一大考驗，但因為在野黨，不滿今年度中央政府總預算案，沒有編足法定預算，持續杯葛，但地方政府財源面臨壓力，藍白立法院黨團提案，抽出718億元部分新興計畫預算項目，包含對少子化生育補助，TPASS以及治水防洪，台北市長蔣萬安：「樂見立法院以民生優先，來進行預算的審查，行政院還是要積極的，和立法院來溝通。」

距離年底九合一選舉，剩下不到一年，被外界認為「高機率連任」的蔣萬安，近期從宣布營養午餐全面免費，拋出無菸城市政策，還有對預算問題，正面槓上賴政府，逐步拉高他的政治聲量。

