藍譴責中央因大罷免「導致非洲豬瘟」！邱明玉用「這3字」痛批！

論壇中心／郭芳瑜報導台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，經二次清消後仍檢出陽性反應，中央出動國軍及化學兵進行第三次清理，今天(31日)中央再公布驗出3處陽性反應。民進黨新北市議員卓冠廷在《台灣最前線》節目中指出，前兩輪參與清消的清潔員，可能會變成非洲豬瘟的傳播者。非洲豬瘟中央災害應變中心指揮官、農業部長陳駿季表示，因為案場經過兩次清消仍有陽性反應，決定請國防化學兵支援進場清消。卓冠廷指出，豬場的髒亂遠超出預期，明明已經是第三輪清消，豬場地板上的污泥還有十公分高，「台中市政府該做的都沒做嗎」。他也提到，前兩輪參與清消的清潔員，可能會變成非洲豬瘟的傳播者，「台中市政府自己的清消，是進去之後直接噴消毒藥劑」，豬隻的排泄物還留在那裡，清消人員就有可能將病毒擴散出去。原文出處：最前線(影)／梧棲豬場污泥還10公分高？卓冠廷：前兩輪清潔員變傳播者！ 更多民視新聞報導黃國昌狗仔帝國快崩了？王義川質疑「這人」偷偷在放消息！北市五日900噸廚餘哪來？蔣萬安替盧秀燕擦屁股？台中疫調魔法？非洲豬瘟死豬數非78隻 試算變「87隻」？

民視影音 ・ 33 分鐘前