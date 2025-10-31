藍譴責中央因大罷免「導致非洲豬瘟」！邱明玉用「這3字」痛批！
論壇中心／綜合報導
台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟，目前還在防堵階段，立法院國民黨團今天卻在立法院會提出譴責案，指控行政院長卓榮泰因大罷免廢弛政務，才導致中央主責的邊境管制出現嚴重疏漏。資深媒體人邱明玉在《頭家來開講》節目上痛批，國民黨團「不要臉」！
邱明玉表示，「其實我們之前就知道，國民黨團為了要力保盧秀燕，早就想好了一套說辭，就是把責任推給中央，說因為邊境管理有破口，才導致非洲豬瘟病毒入侵，不過國民黨這套說法後來沒發酵，因為盧秀燕這個團隊太不給力了，變成豬隊友。」
國民黨團立場一致將責任推給邊境管理有問題，不過國民黨立委陳雪生又說現在「管太嚴」，雙方邏輯矛盾之外，國民黨還牽扯是因大罷免導致，民進黨立法委員張宏陸反擊，「中央沒有人因大罷免請假，大家盡忠職守，反倒盧秀燕請假3天去反罷免」！
原文出處：頭家講(影)／為護航盧秀燕「藍提案譴責中央」？邱明玉轟：不要臉！
