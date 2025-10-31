藍譴責卓榮泰稱因大罷免「導致非洲豬瘟」...林楚茵轟「挖洞自己跳」：中央沒人請假、反倒盧秀燕請假三天反罷免！

台中爆發非洲豬瘟，國民黨立院黨團今（31）日卻對行政院長卓榮泰提出譴責案，稱因大罷免廢弛政務，並在後續逕付二讀。綠委林楚茵怒批，國民黨就是挖洞給自己跳，中央沒有人因大罷免請假、盡忠職守，反倒盧秀燕「請假3天」反罷免，台中市沒大人讓台中陷入非洲豬瘟破口，兇手就是「盧秀燕」

國民黨團今天在立法院會提出譴責案，指控中央主責的邊境管制出現嚴重疏漏，台中爆發非洲豬瘟案例，阻絕境外破功究其原因，仍在於近一年府、院、黨全面配合「大罷免」，政務廢弛所導致。因此對賴、卓政府不思積極檢討防疫破口、精進防檢疫作為，推諉卸責、怠忽職守之行徑提出最嚴厲譴責。

「國民黨不要臉天下無敵！！」林楚茵今日在社群平台Threads上發文表示，盧秀燕台中防疫出大包，藍白直接透過立法院多數暴力表決甩鍋中央！

林楚茵再說，台中非洲豬瘟疫情因為「LUMAMA」市府無能，疫調做不好、廚餘亂處理，還不斷冒出「新獸醫」，全部搞得一團亂，最後得要中央政府坐鎮善後。

林楚茵並說，國民黨急幫盧媽媽找代罪羔羊，矛頭對準「大罷免」譴責行政院長卓榮泰？

她直言，國民黨就是挖洞給自己跳，自證無能找藉口，公民團體發起的大罷免，中央沒有人請假盡忠職守，反倒盧秀燕「請假3天」反罷免，台中市沒大人讓台中陷入非洲豬瘟破口，兇手就是「盧秀燕」，「藍白搶救LUMAMA 國會多數暴力栽贓卓榮泰，這不只是甩鍋行政院，更是讓辛苦的防疫人員幫盧秀燕背鍋！」

（圖片來源：林楚茵臉書）

