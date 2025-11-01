藍負債21億！ 鄭麗文上任首中全會燦笑比讚：氣氛好

鄭麗文（圖／TVBS資料畫面）

國民黨中央委員全體會議於新主席鄭麗文上任後舉行，會議中鄭麗文呼籲中央委員帶領黨代表下鄉招募更多黨員，並多多募款。 不過首次會議氣氛好嗎，鄭麗文則是燦笑比了一個大大的讚。

會議中討論了中央委員的責任額和下鄉募款的策略，並進行了深入的討論。 國民黨文傳會主委吳宗憲表示，會議氣氛良好，並非僅是形式上的流程，而是有實質的意見交換。 鄭麗文在會議中，期望黨員能下鄉，並希望民意代表能增加募款。

國民黨中央委員林國春提到，除了提供民眾服務外，黨代表下鄉的活動也應該著重於吸收新黨員或恢復黨籍，並增強募款能力。 桃園市議員詹江村表示，許多企業對國民黨抱有期望，因此他相信未來的募款活動不會太困難。

