藍質疑掏空台灣 要求影響評估報告

台美關稅談判結果底定，政府稱有重大成果，外界質疑交換條件與衝擊細節始終不明。國民黨立法院黨團19日抨擊，我國投資美國的比例遠高於日、韓，恐引發產業與人口外移，質疑談判結果等同掏空台灣，「台灣模式」已走向「外移模式」，將要求政府提供完整影響評估送立法院審查，且應提出2500億美元的「投資台灣產業計畫」。

對等關稅降為15％且不疊加最惠國待遇，賴清德總統形容是重大突破，行政院長卓榮泰也稱是全壘打。國民黨立法院黨團書記長羅智強則批評，國民黨長期累積的高科技產業成果，如今成了民進黨執政下對外談判的籌碼，不僅台積電，整條高科技產業鏈都可能外移，政府卻將此結果包裝成好消息，把「德公移山」的代價當政績。

藍委王鴻薇指出，我國投資金額表面上與日韓相近，但經濟體量完全不同，日本投資金額占GDP約12.8％，韓國約19.4％，台灣卻高達62.5％，且台灣1年國內投資總額約新台幣6兆元，對美投資卻高達15兆元，產業空洞化疑慮不容忽視。

黨團首席副書記長林沛祥更質問賴政府，15兆元投資與擔保的資金來源為何？其次，民進黨聲稱先進製程根留台灣，但台積電已指出更先進製程約30％將在美國，美方甚至公然說要移轉台灣40％的半導體供應鏈，這就是實質外移；再者，美國半導體獎勵機制僅適用於赴美設廠企業，等同以關稅換產業。

藍委賴士葆說，若依現在談判結果，產業恐大量外移，未來立法院審查時會考慮要求政府加上附帶決議，允諾投資國內企業2500億美元；以平均保證倍數10倍來計算，亦即政府要出資250億美元，協助企業在台灣發展。