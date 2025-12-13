藍質疑鞋商投標軍火案 國防部：已提前交貨驗收合格

（中央社記者吳書緯台北13日電）國民黨桃園市議員凌濤今天質疑，經營鞋業生意的大石國際股份有限公司，去年投標國防部「5.56公厘底火」等標案竟得標。國防部回應，大石國際公司當時報價最低，進入底價得標，並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

凌濤上午在臉書發文指出，大石國際股份有限公司以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，2021年至2024年進出口資料為零，2025年大量轉做國防軍火生意，且在2024年變更營業登記，增加國際貿易業、槍砲彈藥刀械輸出入業等，去年6、7月投標國防部標案，其中「5.56公厘底火」等標案得標，質疑不合常理。

廣告 廣告

國防部下午透過新聞稿回應，針對外界質疑「國防部採購5.56公厘底火標案」，該案於去年7月17日開標，大石國際公司的報價最低，進入底價得標，並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

國防部說明，本案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，共計4間公司投標；相關開標作業，均依招標文件所列的廠商資格逐條審查，確認合法及完整，大石國際股份有限公司得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於今年2月17日提前交貨，軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平，籲請民眾明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。（編輯：張若瑤）1141213