藍質疑鞋店標下2億底火案 國防部：2月已交貨驗收 遭以偏概全指控

前民眾黨台南市議員參選人江明宗到大石國際店前打卡 圖：江明宗臉書

[Newtalk新聞] 針對國民黨桃園市議員凌濤今日質疑過去是鞋店的「大石國際」新增營業項目後，立刻拿下國防部2億元「5.56公厘底火標案」，國防部今（13）日回應，相關開標都依規定審查，該公司得標後，已於114年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。

繼室內裝修公司標得近6億RDX彈藥後，凌濤今日爆料稱又查到「大石國際股份有限公司」，以前大宗做皮鞋、運動鞋生意，去年2024年6月6日變更商業登記，新增「國際貿易業」、「F401091 槍砲彈藥刀械輸出入業」、「F401201 模擬槍輸出入業」、「JA02061 槍枝保養業」、「F213141 管制刀械零售業」，開始搶做國防生意，6月6日甫變更完成，竟在當年度6、7月就陸續投標國防部、國防部陸軍司令部共四項標案，其迅速俐落的手腕，堪稱商業奇蹟。

凌濤說，同時，最近一次更獲得一紙履約期自113年7月27日至114年4月22日，高達兩億的「5.56公厘底火等2項」的標案，一入行就打敗熟悉軍工產業的「承賱國際」、相關產業的「國橋電機科技」、「台船防蝕科技」，堪稱高手中的高手。其中的承賱國際，從衝鋒彈、狙擊槍，乃至手槍彈、底火，都是得標常客，是國防老手，卻一舉被新進客扳倒，實在令人跌破眼鏡。

根據政府採購網決標公告，該採購於113/07/17決標，屬於鉅額採購，公開招標、採最低標，預算金額563,400,000元，大石國際股份有限公司以205,200,000元金額得標，履約時間113/07/27 － 114/04/22 。原產地是美國。

針對外界質疑「國防部採購5.56公厘底火標案」，國防部今日說明，該案於113年7月17日開標，「大石國際股份有限公司」報價最低，進入底價得標；並於今年3月驗收合格，已提前交貨。

國防部說明，本案廠商資格訂定為「廠商登記或設立證明」、「國際貿易業營業項目」及「納稅證明」等3項，計4間公司投標。相關開標作業，均依招標文件所列之廠商資格逐條審查，確認合法及完整。「大石國際股份有限公司」得標後，依契約規定取得「輸出許可證明」，並於114年2月17日提前交貨；軍備局第205廠3月10日驗收合格，已辦理結算付款。

國防部強調，少部分言論以偏概全，做出誇大不實的負面指控，對刻正全力應對嚴峻敵情威脅的國軍官兵極不公平。籲請國人明辨、支持建軍備戰，共同捍衛國防安全。

