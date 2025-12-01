藍質疑「兆元國防預算」是戰爭來了 徐國勇妙喻：總不能上完廁所才買衛生紙

談及兆元國防特別預算，民進黨秘書長徐國勇今妙喻，總不能上完廁所才去買衛生紙。（圖／袁維駿攝）

總統賴清德日前宣布將投入1.25兆國防特別預算，遭國民黨質疑是戰爭來臨。對此，民進黨秘書長徐國勇今天（1日）表示，這叫做不正當連結，「我相信每個人家裡都有鎖，難道你有鎖，就代表小偷必來臨？有的人講的更粗魯一點，你總不能上完廁所才去買衛生紙吧？」並反嗆國民黨拋棄自我防衛能力，就是在附和統一。

民進黨秘書長徐國勇今天上午於「新生代國家戰略人才培力營」招生記者會後進行媒體聯訪。針對總統賴清德拋出兆元國防預算，被國民黨解讀為戰爭可能會發生，徐國勇表示，「這叫做不正當連結」，其實1.25兆國防特別預算是分8年，所以1年約1600億左右，每年會有上下調整，因為每種武器價值會不一樣。

廣告 廣告

對於國民黨將國防預算與戰爭連結，徐國勇指出，從早有句話叫「國無兵恆亡」，國家如果沒有軍隊一定是滅亡，所以保持一定自我保護能力是必要的，「我相信每個人家裡都有鎖，難道你有鎖，就代表小偷必來臨？有的人講的更粗魯一點，你總不能上完廁所才去買衛生紙吧？」

徐國勇認為，對於要侵台的境外勢力，台灣必須有些防備，「天氣冷出門時，媽媽也會叫你加一件衣服，難道你要出去外面冷個半死，又會來才說我很冷，這時候才要去買衣服，你可能就來不及了」，所以把1.25兆除以8年，數字非常合理，如果硬要把預算做不正當連結，就是中了共產黨的計，他就是用個來威脅台灣。

徐國勇直言，國民黨與共產黨多少次和談，每次容共就是削弱國民黨自己實力，強大共產黨，最後結果就是國民黨怕輸人跑來台灣，「我要再次強調，蔣介石並沒有總統身分」，如果蔣介石來台灣，把台灣應該發展的費用預算全用到國防，那時台灣保持60萬大軍，就是要保衛台灣，卻被國民黨說這叫做戰爭來臨。

徐國勇強調，國民黨拋棄自我防衛能力，就是在附和統一，把台灣送給中國，「我們中華民國跟中華人民共和國互不隸屬」，所以台灣必須保持一定實力，只有備戰才能夠避戰，這是必然的道理。



回到原文

更多鏡報報導

賴清德提1.25兆國防特別預算 解放軍對台威脅加溫

賴清德提1.25兆國防特別預算 藍白擬邀赴立院國情報告

1.25兆國防特別預算將送立院審議 傅崐萁：軍人加薪等法案須先執行「這是基本底線」