藍贈藍鵲盤 白送鎢絲燈 各有深意

民眾黨主席黃國昌（左）19日贈送給國民黨主席鄭麗文（右）一個水泥製作當基底的燈飾，代表藍白共同點亮台灣。（黃世麒攝）

國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌19日舉行高峰會，兩人互相贈禮，國民黨準備特別訂製的台灣藍鵲彩瓷圓盤，藍白鵲鳥高飛，象徵「藍白共行」；民眾黨則致贈以水泥製作的鎢絲燈，代表民眾黨希望用誠心誠意跟國民黨共同為台灣點亮一盞燈。雙方贈禮各有深意，同樣期許攜手合作、共創未來。

昨日鄭黃首度會面，場面浩大，不到下午3時就有上百位記者湧入會場採訪。兩人並肩步上舞台握手，且不時交頭接耳，展現和諧氣氛。

活動一開始，先由鄭麗文致贈禮物，是副主席李乾龍到鶯歌特別訂製的台灣藍鵲瓷盤，一對瓷盤分別為藍色及白色，躍上枝頭，象徵藍白共行，展現藍白合作，讓台灣一定要贏，用行動顧台灣的決心。

黃國昌則挑選台灣本土藝術家用水泥製作的鎢絲燈，以水泥當作基底，象徵基礎打得穩固，才能蓋起高高大樓，另以鎢絲燈代表台灣正處在晦暗不明時刻，民眾黨希望用誠心誠意，跟國民黨共同為台灣點亮一盞燈。

雙方正式展開會談後，一方在談話時，另一方認真聆聽，展現友善態度，會中先成功達成兩黨智庫對接互通協議。會議結束後，鄭麗文特別和民眾黨政策會執行長賴香伶交頭接耳，國民黨政策會執行長傅崐萁也趨前與賴香伶握手，象徵智庫對接的開端。

由於昨日兩黨主席高峰會全程公開，因此鄭麗文、黃國昌多為宣示性發言，真正碰觸到深水區的內容較少，例如2026選舉協調機制、聯合政府等議題，都未公開細節。藍白黨務人士均認為，實際合作議題還需要幕僚後續多次磋商，不過昨日擺出的浩大聲勢，等同對外宣告藍白合2.0正式啟航。