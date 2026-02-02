藍赴中再提親人說 李貞秀中國籍遞補爭議2／國共論壇與王滬寧見面？ 蕭旭岑：客隨主便

國民黨副主席蕭旭岑今（2日）一早要跟智庫副董事長李鴻源率團訪問中國。

國民黨副主席蕭旭岑今(2日)一早和智庫副董事長李鴻源，率團到北京參加時隔9年再度舉辦的「國共論壇」，一行人除了可望與中國國台辦主任宋濤會面外，外界也關注會不會與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧見面，蕭旭岑說客隨主便，並強調兩岸是親人，這也引來獨派團體不滿，在現場大聲抗議。

獨派團體就來到桃園機場抗議，除了反對國民黨主席鄭麗文「兩岸是親人」的說法，也不滿國民黨副主席蕭旭岑2日一早要跟智庫副董事長李鴻源率團訪問中國，參加「國共論壇」。國民黨副主席蕭旭岑：「從中華民國憲法的規定，我們跟大陸本來就不是兩個國家，所以我們當然是親人，我們只是在政治上的分歧還沒有解決」。

蕭旭岑一行人抵達北京後，2日晚上參加中共中央台辦晚宴，中國國台辦主任宋濤出面接待，3日出席睽違9年再度舉辦的「國共論壇」，4日參訪北京清華大學後搭機返國，會不會在國共論壇與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧見面備受關注。蕭旭岑：「去北京訪問，所以我們客隨主便，我們尊重主人的安排」。

這回國共論壇傳出，北京關切台灣在野黨能不能持續卡住軍購特別預算，以及年底縣市長選戰提名與競爭態勢，希望從中找到介入方式，但藍營定調為智庫對接，與專家學者討論AI、精密機械、醫療、觀光旅遊等面向。

國政基金會副董事長李鴻源：「台灣有台灣的強項，我們也有我們的弱點，大陸有大陸的強項，那當然彼此也有很多互補的地方，所以希望透過這樣的一個交流平台，大家可以良性的互動」。蕭旭岑：「中國國民黨要當台灣產業的溝通者，要當台灣老百姓的保護者，要當兩岸和平的締造者」。

隨著「國共論壇」即將登場，國民黨強調，不會簽署任何政治協議，或涉及政府公權力的事項，但為「鄭習會」鋪路意味濃厚，更牽動藍營在年底九合一大選的勝敗。





