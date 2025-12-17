藍軍介入綠初選／遭爆為自家生意力挺陳亭妃 蔡育輝：因選舉被放大扭曲

民進黨立委陳亭妃（左）積極爭取台南市長黨內提名，卻被爆結合國民黨議員蔡育輝（右）操弄綠營初選。（讀者提供）

本刊接獲爆料，指立委、綠營台南市長參選人陳亭妃與國民黨議員蔡育輝合作，企圖操弄綠營初選，蔡不僅公開挺陳，私下更向友人透露，因為賴清德總統及其人馬斷他財路，反而是陳協助他喬停車場利益，所以力挺陳。對此，蔡育輝發出嚴正聲明否認指控，並表示是因選舉惡鬥，而被過度放大、扭曲。

蔡育輝聲明如下：

一、台糖為國營企業，須恪遵法律規範，依循公司治理原則，以維護股東全體利益。柳營奇美醫院前土地之招標文件揭櫫「為有效利用土地資源，玆以公開招標設定地上權方式」，並非逕洽特定人之交易，且本人持有股份不足4%，不應因選舉而過度放大扭曲。

二、2010年11月19日賴惠員於競選市議員時，即曾召開記者會質疑本案，並在2024年7月2日於立法院質詢行政院長卓榮泰及經濟部長郭智輝，此次為舊事重提炒冷飯、罔顧事實。

