藍軍介入綠初選2／挨批「背骨」有前例 陳亭妃過往爭議多

總統賴清德（右2）至台南跑行程時，林俊憲（左2）、陳亭妃（右1）雙雙出席，展現團結形象。（翻攝總統府flickr）

除了大剌剌與國民黨議員蔡育輝結盟，陳亭妃還涉嫌「背叛」賴清德。另位綠營支持者Ｂ小姐說，去年總統大選，陳的安南區郭姓後援會長，在多個LINE群組發文替國民黨候選人侯友宜拉票：「總統選舉請投給３號，支持政黨輪替，國家才不會貪污腐敗！」有群組成員看到回應：「陳亭妃總統好像挺國民黨」「不可思議」，還有看不下去的選民表示：「群組已經沒有是非，本人退出！」

Ｂ小姐痛批，陳亭妃放任後援會幹部在綠營群組散播這種言論，是赤裸裸的背叛，而且不只一次。2014年，台南市正副議長選舉，陳擔任總督導，當年民進黨席次實質過半，結果竟有5名民進黨議員跑票，讓李全教當選。

2018年，議員郭信良宣布退出民進黨、角逐議長，陳亭妃的妹妹陳怡珍也跑票投給郭，即便陳亭妃事後自請處分、撇清責任，也難以撕掉政治人物最忌諱的「背骨」標籤。

陳亭妃胞妹陳怡珍的黃姓助理（圖）曾到陳家踹門，黃父勸阻未果，竟自焚身亡。（翻攝臉書）

本刊調查，今年51歲的陳亭妃1998年以無黨籍、婦女保障名額，擠下國民黨的謝龍介，當選台南市議員，之後加入民進黨，並以第二高票、第一高票連任二屆議員。2008年，陳參選立委，以些微票數擊敗國民黨候選人王昱婷，開啟四連霸連任之路，數次選舉皆以逾6成得票率當選，卻在2017年的民進黨台南市長初選中，敗給現任市長黃偉哲。

但陳亭妃並未放棄市長夢，8年後再度宣布參選，雖然她政治實力雄厚，但爭議也不少。2018年，陳亭妃胞妹陳怡珍的黃姓助理，疑似酒後前往陳家踹門鬧事，黃父勸阻未果，一氣之下自焚輕生。因黃男常在臉書表達對陳家姊妹的好感，引發感情糾紛揣測，對此，陳亭妃強調，不清楚黃男鬧事、黃父自焚所為何事？但絕對與感情無關，希望大家不要胡亂猜測。

陳亭妃在本土戲劇中客串演出媽祖，引發不少話題。（翻攝民視《新台灣奇案》）

2021年，陳亭妃在電視劇《新台灣奇案》客串演出媽祖，引發討論，民眾質疑，台中市長盧秀燕曾在電視劇《女兵日記女力報到》客串演出自己，遭NCC認定置入性行銷開罰，而陳卻不罰，有雙重標準。對此，陳解釋，盧受罰是因為節目置入性行銷，無關政黨，她參與演出之前，曾徵詢NCC，演出合乎規範，並無雙標的問題。

Ａ先生、Ｂ小姐認為，陳亭妃過去爭議不斷，如今又與國民黨勢力結合，企圖影響民進黨的台南市長初選，實在令綠營支持者憂心，呼籲民進黨中央及台南市黨部介入調查、採取必要行動，還給選民一個公平、乾淨的初選。

針對指控，本刊透過陳亭妃國會辦公室、蔡育輝服務處向二人查證，但截稿前尚未獲得回應。

