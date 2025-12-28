藍軍嘉義縣長「奇兵」臨時缺席路跑 本尊回應耐人尋味

吳容輝昨晚臨時向主辦方告假，不參加今天的馬拉松路跑活動。（廖素慧攝）

吳容輝先前答應參加今天的馬拉松路跑活動。（廖素慧攝）

吳容輝向友人感嘆「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃」。（廖素慧攝）

國民黨立委林倩綺、張啓楷及多位議員今天為馬拉松賽事鳴槍。（廖素慧攝）

明年嘉義縣長選戰，國民黨選將難產，傳出中選會代理主委吳容輝是藍軍相中有意徵召的「奇兵」，吳容輝原答應參加今天舉辦的第七屆嘉義馬拉松─國際管樂節公益路跑活動，昨晚臨時告假，而張啓楷透露藍軍的「奇兵」還有其他人。

大嘉義馬拉松協會理事長蔡協成表示，吳容輝向來熱心支持公益及體育活動，邀請他參加今天這場盛會，他於19日回覆出席，卻於昨（27）日晚間傳line表示「因某些因素考量，28日馬拉松賽告假」；可能因為選舉時機敏感有關。

吳容輝被傳出是藍營有意徵召參選2026嘉義縣長的「奇兵」，但吳容輝先前說「菩提本無樹，明鏡亦非台。本來無一物，何處惹塵埃」，地方盛傳這是因為吳容輝被陳明文「懇談」後，有感而發。

張啓楷則透露，除了吳容輝，國民黨可能還有其他「奇兵」，而國民黨嘉義縣黨部主委王育敏立委近日拋出「在野大聯盟」，他們兩人的言下之意應是不會讓民進黨躺著選。

蔡協成說，這場「嘉義馬拉松─國際管樂節公益路跑」今年邁入第7屆，全台及8個國家跑者齊聚，共有逾2000名跑者報名，沿途補給站供應在地美食、飲品，感受嘉義人的熱情，現場募捐晶片，募款所得將全數捐給公益單位。

此場活動，除吳容輝臨時缺席，國民黨立委林倩綺、民眾黨提名參選嘉義市長的張啓楷立委、前立委蔡壁如、國民黨議員陳家平、民進黨議員黃盈智、黃露慧、民眾黨提名參選東區議員的林昱孜、無黨籍西區議員參選人陳致愷、嘉義縣議員陳文忠等人為賽事鳴槍起跑。

