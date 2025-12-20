藍軍宜縣長人選 鄭麗文：沒內定

國民黨內有立委吳宗憲（左一）、宜蘭縣議會議長張勝德（左二）爭取宜蘭縣長提名，黨主席鄭麗文（左三）20日赴宜蘭出席黨慶，並與資深黨員等人一起切蛋糕。（李忠一攝）

明年宜蘭縣長選戰，民進黨與民眾黨先後徵召律師林國漳、前立委陳琬惠參選，國民黨則還未確定由誰參選。黨主席鄭麗文20日赴宜蘭出席黨慶活動時表示，選戰提早開打非台灣社會之福，對於該由誰出來選縣長，黨中央絕對不偏不倚，沒有內定的人選。

國民黨內有立委吳宗憲、宜蘭縣議會議長張勝德表態參選縣長，2人都強調是君子之爭、夥伴關係，但不利張勝德的傳聞卻接連傳出，有媒體人爆料挺張議員嗆吳選不上，張「關門放狗」等；也有「黨中央屬意吳宗憲選縣長」的說法，在地方傳得沸沸揚揚。挺張的議員擔憂，黨中央會不顧地方民意力推吳參選。

鄭麗文昨日表示，賴清德總統上任以來，社會沒有休養生息，一路要鬥到2028年；過去都是選舉年的年初才啟動黨內初選，下半年正式進入選戰，選戰提早開打非台灣社會之福，既然民進黨帶頭搞選舉，在野黨也必須嚴正以對。

鄭麗文指出，她全台跑透透，就連外縣市都關注宜蘭縣的選情與人選，但國民黨不會和稀泥，是遵守制度的政黨，黨中央絕對不偏不倚，沒有內定的人選。

她強調，國民黨的目標就是要贏，推出的人選就是要贏回宜蘭，誰會贏就提名誰，一定公平、公開、公正，也唯有如此才能夠團結所有宜蘭的力量。對於藍白合談的條件之一是把「宜蘭換出去」，禮讓給民眾黨選宜蘭縣長，鄭麗文則回應「一切都是江湖傳言。」

鄭麗文指出，國民黨祕書長、組發會都有與地方黨部溝通協調，過程都非常順利，所有縣市都是按照既有的SOP再走，國民黨會先完成自己的提名程序，再與民眾黨的候選人展開協調。

她表示，國民黨近日在宜蘭縣會進行第2次協調，完成黨內的整合跟團結；宜蘭縣一定要贏、議會的席次要維持多數，希望國民黨在宜蘭縣的團隊，能繼續為縣民來服務。