藍軍宜蘭縣長未拍板 小雞掛看板先開跑

民進黨宜蘭縣長參選人早在去年十月便確定，與議員、鄉鎮長選將相互拉抬，但國民黨縣長人選未定，參選鄉鎮市長的小雞們等不及，紛紛自掛看板，提前起跑。花蓮被視為藍營鐵板區，下屆縣長選舉泛藍陣營已相當熱鬧，民進黨陷入找嘸母雞困境。

國民黨在宜蘭縣首度為縣長人選辦全民調，議長張勝德與不分區立委吳宗憲在這個農曆年做最後衝刺，國民黨人選未定，基層坦言「還不知道要支持誰」，反觀民進黨縣長參選人林國漳去年十月獲徵召，已在地方跑了好幾輪。

有意參選縣議員及鄉鎮市長的國民黨人士，憂心群龍無首，樁腳被挖走，紛紛表示「不能再等了」，既然無法與母雞同掛看板，只好自己先上看板，年節衝一波人氣。

至於花蓮縣長選情，地方人士認為，新人比較需要母雞效應。花蓮縣長之爭，國民黨起步較快，縣黨部一月中旬已作完內參民調，建請黨中央徵召吉安鄉長游淑貞，但過程風波不斷，另一位爭取提名的花蓮前市長葉耀輝二十七日到法院聲請假處分，要求凍結提名程序。

除了游葉兩人，曾是國民黨員、現為無黨籍的縣議員魏嘉賢、議長張峻也都有志爭取縣長大位。

葉耀輝認為，去年縣黨部告知今年五月才要辦初選，卻逕自提前且未經他同意就辦民調，讓他毫無準備時間，直言遭「偷襲」；游淑貞認為，五月實在太晚，地方希望母雞早點定案，才能發揮帶小雞的效果。

地方人士指出，國民黨在花蓮扎根深，鄉鎮市長主要還是泛藍內部之爭，綠營以禮讓、結盟作為策略，花蓮人情味濃厚，要靠基層經營實力取勝。在首長已兩任屆滿，由新人接棒的鄉鎮，若有縣長參選人加持推薦，能提高新人曝光度，多少還是有幫助。

