藍軍待整合！前馬公市長捲土重來挑戰陳光復 葉竹林以無黨籍身分率先宣布投入澎湖選戰

前馬公市長葉竹林今日( 30 日)召開記者會，宣布將再次以無黨籍身分挑戰澎湖縣長，並期許能打一場乾淨、正向且進步的選戰。 圖：擷取自 葉竹林 Facebook 直播影片

[Newtalk新聞] 前馬公市長葉竹林今日( 30 日)在澎湖順成餐廳舉行記者會，並公開宣布再次以無黨籍身分參選澎湖縣長，準備對追求連任的民進黨籍現任縣長陳光復發起挑戰。葉竹林也在今日舉行的記者會中，表態自己希望打一場乾淨、正向且進步的選戰，進一步推動澎湖的發展。

根據公開消息顯示，葉竹林今年 63 歲，先前曾連任兩屆馬公市長，於 2021 年時以「頻遭打壓」為由退出國民黨，並在 2022 年時，以無黨籍身分參選澎湖縣長，與民進黨籍的現任縣長陳光復、國民黨籍縣長候選人賴峰偉競爭。最後，葉竹林以 1 萬 5384 票的成績敗給陳光復與賴峰偉。

廣告 廣告

葉竹林透過今日舉辦的記者會表示，他過去曾擔任立委助理、里長、縣議員以及馬公市長等多種公職職務，擁有豐富的從政經驗，希望自己能以澎湖縣長的身分共同建設屬於澎湖的未來，並呼籲民眾支持自己擔任澎湖縣長。

由於葉竹林曾屬國民黨籍，外界推測葉竹林可能在此次選舉過程中，又一次分散國民黨的票源。根據 2022 年澎湖縣長選舉結果顯示，陳光復、賴峰偉以及葉竹林三人的得票差距都在 2000 票以內，部分網友認為，如果 2026 澎湖縣長選舉仍維持「三腳督」的局面，將可能再次出現葉竹林瓜分藍營選票的現象，進而讓陳光復獲得連任的機會。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

Newtalk新聞流量政治學營隊壓軸出場 李明璇自嘲：有吸引網軍出征的體質

桃園蘆竹地下非法工廠大火 黑煙竄天最高恐罰2000萬