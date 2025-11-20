藍軍拚連任 綠營壯聲勢

國民黨花蓮市長魏嘉彥被看好連任，黨內尚未傳出有意挑戰人選。（本報資料照片）

花蓮市人口數突破10萬人是花蓮縣人口最多行政區，每逢選舉都成為兵家必爭之地，國民黨本屆市長選戰出現分裂，魏嘉彥靠著勤跑基層及「魏家班」家族加持下當選市長，被看好明年可望連任，民進黨寄望推出的市長參選人發揮「母雞帶小雞、小雞拱母雞」效應拉抬氣勢，以利明年縣長與議員等公職人員選舉。

花蓮市人口占全縣人口三分之一，政治板塊藍大於綠，曾有民進黨田智宣當選連任，任內病逝，由其妻子張美慧代夫出征，最終由國民黨魏嘉賢贏得補選。魏嘉賢任期屆滿，由弟弟魏嘉彥順利「接棒」入主市公所。

花蓮魏家3兄弟魏嘉賢、魏嘉彥、魏鈺晟，本屆選舉分別當選議員、市長和市民代表，扛起「魏家班」招牌。魏嘉彥積極施政，重視基層建設，並向中央爭取改造佐倉綠地轉型運動公園，市民給予肯定評價，爭取連任深具信心。目前國民黨內尚未傳出有意挑戰人選。

不過，民進黨過去曾經入主市公所，綠營並非完全沒機會。本屆徵召花蓮市民代表謝豪杰競選，雖然面對藍營分裂，仍是一場硬仗，最終落敗，但他認為年輕人該有全力一搏的精神。謝豪杰目前備戰下屆議員，黨內議員張美慧、胡仁順、林則葹也都是戰將。

綠營人士分析，花蓮市選民結構藍大於綠，黨中央盤點市長人選布局，不論是徵召或結盟「絕對不會缺席」，希望發揮「母雞帶小雞、小雞拱母雞」，達到縣市長相互拉抬效果，並拓展議員席次。

另外，來自社工系統的無黨籍縣議員楊華美，個性敢言監督縣政總是「直球對決」，贏得不錯的口碑，外界傳她可能參選市長，楊華美沒有反駁，不過，未來是否跟其他政黨合作或以無黨姿態參選，已在地方引發話題。