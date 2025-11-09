藍軍提名飽和 綠營新人搶位

台北市議員第六選區（大安、文山）應選13席，「口譯哥」趙怡翔轉任國安會副祕書長空出1席次，藍營目前有8名議員，提名空間幾乎飽和，綠營新人積極布局，包括接棒趙怡翔的劉品妡、參選失利由藍改披綠袍的高揚凱，另有「送水哥」陳聖文打算再戰，但也因泛綠、社民黨苗博雅吸票效應，使民進黨新人出線機會恐遭壓縮。

大安、文山議員包括國民黨李柏毅、曾獻瑩、徐弘庭、王欣儀、鍾沛君、陳錦祥、楊植斗、耿葳；民進黨簡舒培、王閔生及社民黨苗博雅、民眾黨張志豪，趙怡翔轉任國安會留下1席空缺。

劉品妡是宜蘭羅東出身的「政治第3代」，曾任趙怡翔辦公室執行長與民進黨立委羅美玲特助，資歷豐富，原規畫返鄉參選宜蘭縣議員，農曆年間已在羅東布局，隨著趙怡翔轉換跑道，從政計畫出現轉折。

陳聖文這屆參選議員落選，打算捲土重來，今年把「蘭嶼核廢場隔夜水」送到國民黨踢館，被時任國民黨發言人的楊智伃「一口乾」，獲外界封為「送水哥」。

高揚凱出身藍營家庭，待過多位國民黨立委辦公室，也曾以藍軍身分參選議員落敗，因認為國民黨生態是「黨意大於民意」決定改披綠袍，目前是新動力「信賴」之友會副祕書長。此外，律師詹晉鑒曾任里長，在地方有一定組織實力，2022參選議員落選有意再選。

藍營幾乎沒有新人空間，目前僅車層里長李易儒有意參選，選區已可見不少看板。至於民眾黨中央已提名張志豪爭取連任，黨內無挑戰者。

地方人士表示，藍營大安、文山席次已近飽和，若再多提名1席僅會分散票源，恐導致邊緣席次流失，甚至掉2席，因此提名策略需審慎評估；民進黨在此區最多曾拿下5席，若要實質擴大席次，關鍵在於如何因應苗博雅吸票效應。