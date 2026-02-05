藍軍新竹縣長提名之爭 郭正亮：這人民調明顯比較高

國民黨新竹縣長提名之爭，持續延燒，新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩兩人競爭。前立委郭正亮表示，徐欣瑩的民調明顯比較高。況且徐欣瑩有青年軍，又是竹科出身，所以40歲以下很多人是支持徐欣瑩的。

郭正亮5日在《亮話天下》網路直播節目中表示，因為徐欣瑩有一陣子離開國民黨，跑去創立民國黨，可是徐欣瑩的民調還是明顯比較高，這也是真的。而且她有一大堆妙天的子弟兵，因為妙天有一個青年領袖基金會，他自己選立委的時候，也去爭取這個基金會的支持。妙天的信眾有很多都是年輕人，他參加過好幾個道堂的聚會，通通都是大學生。所以徐欣瑩有青年軍，她又是竹科出身，所以坦白說，40歲以下很多人是支持徐欣瑩的。

郭正亮接著表示，兩方現在選得都有點情緒了，他真的要提醒大家，因為民進黨這次要提名現任竹北市長鄭朝方，是很強的。鄭朝方現在是竹北市的市長，他有科學園區的票，他的爸爸是前新竹縣長鄭永金，以前是國民黨的派系。

郭正亮認為，來者不善，鄭朝方很強。所以徐欣瑩和陳見賢不管是誰出線，你們都要進行整合，不然要打敗鄭朝方真的不容易。所以他覺得，有些話不要講，說什麼要脫黨參選，因為脫黨參選一定是民進黨得利，所以這個要了解狀況。

