藍軍派誰出戰新北市長？洪孟楷盼農曆年前敲定
2026年新北市長選戰，民進黨已推出立委蘇巧慧，國民黨則還未有明確人選，國民黨呼聲最高的台北市副市長李四川表示，都尊重黨部機制，自己現在最重要的還是要在一月底把輝達的簽約完成。國民黨立委洪孟楷表示，期待國民黨在農曆年前能夠推出新北市長選戰人選。
洪孟楷今(17日)在中天《週末大爆卦》節目中表示，台中、新北等重中之中的地方，我們都應該先把遊戲規則講清楚，各縣市就是依照這遊戲規則走，比較能避免因人設事的狀況。現在黨中央都已經在動作了，那我們就只能說尊重，並希望黨中央趕快讓每一個縣市的遊戲規則都出來。
洪孟楷接著表示，就新北市來講，他其實在一個月前左右就跟國民黨主席鄭麗文做私下的一個會談，他說以新北市立委之一的身分，新北市我們全部別無二心，就是一致相挺我們出來的候選人。
洪孟楷指出，我們期待國民黨在農曆年前能夠推出人選，因為今年農曆年比較後面，在2月17日左右，其實這個時間都還有一段時間，是比較晚的一個農曆年，其實也應該要推出人選了。今年的農曆年有9天的假期，非常長，以新北市400萬人幅員遼闊廣大來講，大家習慣會去拜廟，那你拜廟時，如果說那個時候我們的候選人還沒有出來，而對方的候選人已經出來了，可想而知，那9天裡面，對方的候選人會每天去走一個區大廟，那就是人潮聚集之處；甚至總統賴清德、副總統蕭美琴、行政院長卓榮泰每天輪流陪民進黨候選人來拜廟。
洪孟楷點出，相對來講，我們的人才沒有確定，但是對方人選已經在那邊走動了，對於國民黨議員來說，可能大家也會覺得心比較浮動，也因此大家都希望能夠早點確定。但最重要的是，今年提名其實是比過去還來得早。
