藍軍誰對決蘇巧慧？吳子嘉斷言：李四川100％會贏

新北市長選戰的氣氛日益升溫，民進黨選對會已建議徵召現任立委蘇巧慧參選。媒體人吳子嘉認為，國民黨可能會推出台北市副市長李四川作為候選人。他認為，若藍白聯盟成功整合，李四川將在選舉中佔據優勢，而蘇巧慧的勝算則相對較低。

吳子嘉5日在《董事長開講》網路直播節目中表示，蘇貞昌的力量在新北是過去了，蘇巧慧這次的選戰，打下去的結果，以派系的力量來看，黨內的整合是會是一個非常大的工程，可是蘇貞昌有另外第二個力量，因為他當過縣長好幾任，但卻輸給新北市長侯友宜好幾十萬票，不過蘇貞昌當行政院長時，有照顧到新北市一些事情，但照顧歸照顧，對侯友宜的打壓卻沒有輕鬆過，目前的關係就是這樣。

吳子嘉接著指出，李四川選新北100％會贏會成功，因為蔣萬安和李四川會雙北聯手一起打仗。（圖取自李四川臉書）

吳子嘉則預測，國民黨推出的候選人會是李四川，自己也很佩服李四川，因為沒有李四川，輝達創辦人黃仁勳落腳台北，絕對做不到。吳子嘉強調，李四川真的很能幹，他在新北市的關係也非常好，但李四川要參選有兩個問題，首先是和侯友宜的關係會成為外界關注問題，因為長期的工作兩人稱兄道弟，但兩人並沒有實質上的往來。

吳子嘉接著指出，李四川選新北100％會贏會成功，因為台北市長蔣萬安會和李四川雙北聯手一起打仗，民進黨在台北市派不出人，只要有蔣萬安，因為蔣萬安是未來儲君人選，選戰一定好看。但問題來了，李四川會碰上民眾黨主席黃國昌，黃國昌已在新北設置服務處，但他認為黃國昌不一定要選，因為民眾黨內有兩個太陽，黃國昌自己若沒有一個規畫，光2年條款就搞不定，所以身為表率，黃國昌要領兵作戰，黃國昌擺出選的態勢，可能是等著跟國民黨主席鄭麗文談判的機會。鄭麗文說新北市長一定是藍的，藍白合若結合成功，李四川必勝，蘇巧慧要贏的可能性不大。

