藍軍誰選宜蘭縣長？張勝德、吳宗憲2人都不讓

國民黨籍宜蘭縣議會議長張勝德（右）、立委吳宗憲（左）誰選縣長，在今天協調不成，但2人的共識就是要團結、一致對外，宜蘭縣黨部主委林明昌（中）表示，將報請黨中央在10天內再協調。（李忠一攝）

宜蘭縣長選戰隨民進黨徵召律師林國漳後選情逐漸加溫，國民黨宜蘭縣黨部9人提名小組今天（27日）邀表態參選的立委吳宗憲、議長張勝德協調，2人在會中表達堅定參選的立場，誰都不願意退讓，最後決定由黨中央在10天內協調，如協調不成再初選，會在明年農曆過年前完成提名。

9人提名小組有縣黨部主委林明昌、前立委楊吉雄、前副縣長林建榮，以及張勝德的父親、前議長張建榮等人，經過1小時半的閉門會議後，林明昌攜手張勝德與吳宗憲受訪。

張勝德說，會中他與吳宗憲是各自表述，都非常有參選的意願，會依照黨中央的規矩來走。他說，距離選舉剩下不到1年，地方也是有盡快來完成協調、確定人選的聲音，希望能讓宜蘭勝選。

吳宗憲說，他與張勝德在「由誰出來選」沒有共識，但共識就是「不管誰出來，另一個都會幫忙」，國民黨是百分之百團結。他說，過往選舉沒有那麼早就起跑，既然民進黨把選舉搞得像是國家唯一在做的事情，國民黨也是奉陪。

雖然這場內部會議並未決定採用民調，也沒有協調出誰參選，但林明昌強調，今天的協調展現大家都很有誠意要合作，不管最後提名誰，另一方會全力支持，已報請黨中央在10天內召開協調會。

林明昌說，如果黨中央協調不成，就按照機制展開民調作業，總之會在明年農曆年前提出人選，吳宗憲與張勝德都很樂意接受中央的協調。待國民黨確定由誰參選後，將與民眾黨提名的前立委陳琬惠協調。

