藍軍3人爭取連任 綠拚增席次

高雄市議員第11選區（林園、大寮），民進黨內多名有意參選者已經在街頭掛起看板，爭取提名出線。（洪靖宜攝）

高雄市議員選戰早已開跑布局，第11選區現任市議員為國民黨籍黃天煌、王耀裕、邱于軒，以及民進黨籍李雨庭，綠營結構處於劣勢，正積極爭取席次，不僅前副議長蔡昌達、前好好國際物流董事長洪村銘老面孔捲土重來，高雄市長陳其邁前幕僚張耀中新秀拚翻盤，街頭巷尾已掛出多面看板，要爭取曝光度；而藍營3人各擁基層實力，要維持現任優勢、爭取連任，誰能站穩腳跟或殺出重圍，都值得關注。

高雄市第11選區涵蓋大寮區、林園區，現任4席議員包括黃天煌、王耀裕、邱于軒，以及李雨庭。

國民黨部分，現任3名議員都表態將尋求連任，邱于軒上回拿到1萬4980票，她敢講、問政犀利，監督力道強，話題性十足；老將王耀裕長年關注地方建設、民生議題，深耕已久；另名資深議員黃天煌也已連任多屆，藍營人士透露，先前有聽聞將世代交替，但因黃具深厚地方實力，有現任優勢。藍營目前要先鞏固基本盤，謹慎看待選情。

會如此小心翼翼，皆因民進黨對手來勢洶洶，雖在該選區目前僅有1席，但李雨庭於此次選舉時，拿下選區最高票，長期深耕地方，與基層互動密切；老面孔前副議長蔡昌達二連敗後有意再重披戰袍，捲土重來，送車、拍片樣樣都沒少；陽明海運子公司好好國際物流董事長洪村銘，近期也在臉書宣布辭職，將投入參與黨內初選，但要怎麼再次取得選民支持、提高知名度，會是一大挑戰。

還有被外界視為陳其邁子弟兵的前幕僚張耀中，年僅30歲的他，有新人及35歲以下加權優勢，打出新生代接棒形象；至於前議員韓賜村目前尚未正式對外表態是否參選，後續也備受關注。目前看板戰已先悄悄開打，不過，民進黨高雄市黨部召開執評委會議後，該選區提名席次因有部分意見仍待整合，未確定要提2席或是3席，將於下次會議討論，目標爭取更多議會席次。