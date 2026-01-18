藍轟台美關稅蓋牌 犧牲農漁食安

外界關注台美關稅談判後，農漁產品與食安問會不會出現黑箱問題。（張睿廷攝）

台美關稅談判方向明朗化，包括台積電在美擴廠與2500億美元的投資規模等，卻未明確公布農漁業項目。國民黨立委許宇甄18日質疑，行政院至今對農漁產品、食安議題這2項「民生深水區」避重就輕，僅以簽署後再對外說明帶過，形同對民生議題蓋牌。國民黨前立委許毓仁接受《紐約時報》專訪指出，台灣現在需要做的是掌握晶片最先進製程，這才是我國最重要的競爭優勢來源，「關鍵不是晶片在哪製造，是台灣能否成為不可取代的設計者與建構者。」

廣告 廣告

許宇甄指出，農業與食安是重要民生議題，政府卻報喜不報憂，令人擔心是否透過分段公布、延後揭露，將關鍵衝擊留到最後，甚至在資訊不對稱的情況下，早已把農漁民與家長最在意的權益當成談判籌碼。

許宇甄說，若為成就其他產業，在談判桌上犧牲相對弱勢的農業，一旦美國農產品零關稅進口，首當其衝的不只是稻農，還包括餐飲、批發等高達200萬名就業人口的整體農食產業鏈，後果不容小覷。

許宇甄強調，農漁業是國家根本、孩子健康是國家未來，在協定未正式簽署前，行政院不應持續迴避問題，應清楚說明談判底線以釐清社會疑慮，政府應公開承諾，不會以犧牲農漁產品關稅作為代價，也不會為了經貿利益開放基改食品進入校園，否則連最基本的糧食安全與孩子健康都無法保障，人民難以安心。

許毓仁則說，對台灣而言，重點不在爭論產能移轉的百分比，而在於談清楚整體結構，美國最在意的部分可以放在美國，包括AI基礎設施、國防與關鍵客戶所需的確保供應產能，搭配部分供應商在地化，以及有助提升整體韌性的封裝與測試能力。

許毓仁也提及，台灣須持續作為全球半導體產業的重心，掌握最先進製程、最快速的學習曲線，及高度密集的產業生態系，這些才是台灣真正的競爭優勢來源，相關布局也應分階段推進，美國產能成長須與電力、水資源、勞動力、法規與供應鏈成熟度同步。