藍轟央銀紙鈔改版吃飽太閒 盧秀燕︰地方財政困難、時機不好、觀感不佳

中央銀行進行新台幣鈔券改版，張瀞分痛批「中央肥滋滋，地方窮兮兮」，國家吃飽太閒。

▲中央銀行進行新台幣鈔券改版，張瀞分痛批「中央肥滋滋，地方窮兮兮」，國家吃飽太閒。

台中市議會今20日總質詢，國民黨市議員張瀞分表示，台美關稅問題尚未解決，很多人放無薪假之際，中央銀行啟動新台幣鈔券改版作業，預計2028年開始編列預算，逐年汰換，第一年成本就要花50億元，張瀞分痛批「中央肥滋滋，地方窮兮兮」，國家吃飽太閒，並問市長盧秀燕對於新台幣鈔券改版的看法？

台中市長盧秀燕說，美台關稅問題尚未解決、國際關係緊張，加上地方財政困難，國家現在要全面換發新鈔，時機不好，民眾確實會有撒幣的感覺。

廣告 廣告

盧秀燕說，國家富強、財政有餘，也許是發放新鈔的好時機，不過現在美台關稅問題尚未解決，國際關係緊張，天然氣、石油等價格上漲，並有匯率問題，企業被減單或抽單，加上地方財政困難，孩子的營養午餐、冷氣費被砍，現在急於換發新鈔，明年第一波就要換發50億，且要發行好多年，民眾確實會有撒幣的感覺，觀感不佳。

盧秀燕表示：因為我過去在立法院財政委員會，中央銀行都是屬於財政委員會質詢的對象，所以我對這個業務的了解，包括中央的印刷廠，我都有去視察過，考察過，國家發行新的票券或是鈔券是非常、非常重要的事情，最重要是成本很高，因為會非常積極、非常龐大的發行和回收，那個東西的成本可能幾10年，有時候都還沒有辦法發行完畢，或是回收完畢。

盧秀燕也強調，國家發行新的票券或是鈔券是很重要的事情，要很慎重，而且要防偽防假， 每張鈔券價值不斐，成本很高，加上中央銀行會積極發行與回收，可能十年都沒有辦法完全發行或是回收完畢。她坦言，「國家現在要全面換發，時機不好」。