藍轟對美投資2500億「掏空台灣」 吳思瑤：恭喜自己國家有這麼困難？

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美關稅談判結果今（16）早出爐，雙方共達成4項目標，其中包括台灣企業自主投資2500億美元，投資項目有半導體、AI應用等。不過，國民黨質疑此舉恐致半導體產業鍊外移、掏空台灣。對此，民進黨立委吳思瑤反擊，當全世界需要美國時，等於全世界都需要台灣，在野黨怎會認為這是賣台？這次關稅談判成果非常漂亮，難道在野要恭喜自己的國家有這麼困難？

民進黨立委吳思瑤今早在立法院受訪表示，這次關稅談判無庸置疑很不容易的，而且是大成功的。（資料照）

吳思瑤今早在立法院受訪表示，這次關稅談判無庸置疑很不容易的，而且是大成功的，在野黨可不可以就這麼一次團結來肯定、恭喜自己的國家？今天股市有非常好的表現，一開盤就不斷往上衝，台積電似乎也獲得股民跟市場的肯定，但藍白立委為反對而反對、為批評而批評，難道要恭喜自己的國家有這麼困難嗎？

廣告 廣告

吳思瑤說，短期而言，台灣在關稅談判獲得了世界前段班的好成績，增加台灣產業的國際競爭力；長程而言，台美能強強聯手，在高科技領域、半導體產業、AI 產業都能成為最強的戰略夥伴，「魚幫水、水幫魚」，當全世界需要美國時，等於全世界都需要台灣，在野黨怎會認為這是賣台？能否回到理性、專業、衡平的立場來支持自己的國家？

吳思瑤指出，台日韓對等關稅都是15%，但直接投資金額台灣為2500億美元，相較於日韓被要求的5500億及5000億美元，台灣獲得比較好的談判結果，更大的差別是，美國是要求台灣「自主投資」，日韓則是被指定政府與企業要強制綁定投資方式；在獲利分潤方面，台灣企業可100%獲利，不像日韓初期投資分潤是跟美國對等拆半，當成本回收後分潤更是美方9成、日韓1成。

吳思瑤認為，大家要大聲感謝鄭麗君副院長、楊珍妮談判代表團隊過去八個月的努力，關關難過、關關過，這次台灣不僅過關，還過得漂亮，這次台美談判的成果，都扣合台灣的需求、發展，期待跟美方強強聯手。

至於國民黨質疑台對美投資2500億元，投資項目很可能是半導體產業，恐導致半導體產業鍊外移，痛批談判結果是在掏空台灣。吳思瑤說，過去在野黨、社會不明力量不斷操作「疑美論」、「疑賴論」，但以股市的反應就能證明在野黨的批評是毫無正當性，只是為反對而反對、為批評而批評。

吳思瑤強調，台積電是世界的台積電，也是台灣的台積電，不會成為「美積電」，台積電佈局全球，客戶在哪裡、市場在哪裡，尤其這次台美關稅談判結果，台灣模式用企業自主的方式，讓台灣隊在美國打世界盃，這是多贏的局面，企業贏、國家贏，大家在國際經貿、半導體發展上一起「win、win、win」，台灣跟美國強強聯手，一起攜手賺大錢，一起攜手發大財。

更多FTNN新聞網報導

美商務部長稱「台灣會幫培訓美國勞工」 行政院澄清沒討論：但是很自然的事

台美關稅談判底定！賴清德說明4項好消息 盼朝野共同支持協議

美台關稅降至15%疑以台積電加碼交換 許宇甄：國家談判不怕硬只怕沒有底線

