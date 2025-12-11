藍轟炸藥國家隊 還有8億開口合約

國民黨立委王鴻薇11日質疑國防部採購案，得標廠商竟是登記室內裝修的公司。（姚志平攝）

國防部採購「RDX海掃更」旋風炸藥由福麥室內裝修公司得標，引發爭議，國防部長顧立雄11日回應「這是一翻兩瞪眼的事」，並承諾最後交貨時會仔細查驗原廠來源證明。藍委王鴻薇痛批，難道以後任何進出口公司都能變成「炸藥國家隊」？立委馬文君加碼爆料，此案後續還綁了8億多元的開口合約，2案總金額逾14億元，「國防部幾乎打破所有採購規範」。

國防部10日公告標案結果後，福麥公司即遭到質疑。王鴻薇指出，該公司從民國110至113年沒有進口一毛錢商品，僅今年有極少量進口，為何能一舉拿下5.9億元的標案？國防部說這家公司有做國際貿易，只要有輸出許可就能夠承包，但決標公告上的產地國別清楚是中華民國，怎麼需要輸出許可？

她質疑，國防部是否有公告不實的問題？最扯的是，這是一個可以後續擴充的標案，後續擴充期限到117年12月15日為止，金額高達8.2億元，還可採限制性招標，讓原廠商辦理採購。

馬文君也指出，這案整體金額超過14億元，質疑國防部已完全放棄採購規章，替特定業者開後門，包括沒有爆藥許可、沒有處置能力、非軍品本業、資本額不足標案1/10且是首次投標。

藍委許宇甄則痛批，賴清德總統一邊要求在野黨理性務實審查國防特別預算，一邊卻放任高度專業、攸關國安的軍火採購交給本業是修馬桶、做櫥櫃的公司承包，簡直是疫情期間「小吃店買快篩」的翻版，如何讓人放心通過1.25兆元國防特別預算？

顧立雄表示，國防部會做好相關輸出許可證明的查驗，以及最後交貨時的原廠來源證明查驗，類似火藥原物料的採購案，只要具有國際貿易代理能力、能取得國軍需要的火藥原料，「坦白講這是一翻兩瞪眼的事情，能不能取得，其實是可以相當明確的來認定」。

軍事專家蘇紫雲表示，「海掃更」是製作C4炸彈的原料，一般來說，符合《公司法》的貿易商都可代理進口，但進口時要填申報單；他認為，未來招標可改進代理資格，需有專業人員、實驗室等。

海掃更（RDX）【小檔案】

又名黑索金、旋風炸藥，化學名為環三亞甲基三硝胺，是爆炸力極強的烈性炸藥，具有起爆容易、綜合性極佳的特點，被廣泛應用於軍事領域，如炮彈、炸彈、雷管等。2010年莫斯科地鐵連環爆炸案及近年印度孟買多起爆炸恐攻，都與RDX有關。（整理：《中國時報》蕭承訓）