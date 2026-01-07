藍轟裝備不到位 綠稱搜救優先

F-16V戰機6日晚間失事，目前仍未找到機身與飛行員辛柏毅，藍營立委怒轟，國防部在民國107年就開始評估裝設自動防撞地系統，依照規畫應於114年完成，但直至今日，相關設備竟還沒到貨，預計要116年才能安裝，令國軍官兵情何以堪？但綠委反擊，此時全國都期盼搜救飛行員，政治操作很不道德。

國民黨立委馬文君痛批，辛柏毅駕駛的F-16V戰機任務電腦故障，甚至連基本防寒飛行衣都未配發，暴露國防裝備長期不到位，令國軍官兵情何以堪，更令人震驚的是，自動防撞地系統原屬鳳展專案一部分，本來計畫於去年底前完成安裝，如今不僅未完成，相關設備甚至尚未到貨。

藍委徐巧芯也說，自動防撞地系統能依據戰機速度、航向與地形資訊，即時判斷是否有衝撞地面或海面的風險，先行警告飛行員，對安全性提升相當重要，去年她在立院質詢裝設進度為何延宕，當時空軍參謀長李慶然回覆，由於美方測試與軟體等問題，全案預計要到116年才能完成全機隊布線與裝機，軍購案再度出現嚴重延宕，但賴政府與國防部彷彿毫無警覺，也未正視問題核心。

民進黨立委王定宇反批，全國現在都期盼救出辛柏毅，當下最重要的就是盡快救人，至於墜機事故原因到底是什麼，要尊重專業單位的調查與判定，在原因未明之前就導向不相關的臆測，只是利用事件做政治操弄，不適當也不道德。

不過，網路上也出現不少貼文，將此次事故怪罪於藍白擋國防特別預算，民眾黨主席黃國昌昨指出，6600億元軍購至今「只聞樓梯響」、66架F-16V戰機連1架都未到，民進黨政府無視鉅額軍購淪為無底黑洞，並一再綁架、犧牲國軍福利作為政治肉票鬥爭在野，是冷血獨裁者。